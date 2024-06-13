Опасность останется: как на Украину повлияют результаты выборов в США

Сейчас трудно спрогнозировать результаты президентских выборов, которые состоятся в США осенью 2024 года. Впрочем, независимо от того, кто будет президентом Джо Байден или Дональд Трамп, есть Республиканская партия, которая имеет изоляционистский инстинкт, возможно, даже антиукраинский.

Об этом 24 Каналу сказал Джим Хаймс – конгрессмен-демократ. Он предположил, как избирательный процесс в США может повлиять на поддержку Украины.

Читайте также Трампу не удастся обойти тему Украины: какие сигналы посылает его команда

Изоляционистский инстинкт республиканцев

Республиканцы могут не сохранить свое большинство в Палате представителей, но они могут получить большинство в Сенате.

Изоляционистский инстинкт республиканцев останется важной политической концепцией и в дальнейшем будет крайне опасным для Украины, и для свободы и демократии во всем мире. Представим, что Трамп стал президентом, тогда я бы очень волновался, потому что он очень слабо поддерживает НАТО,

– сказал Хаймс.

К тому же в прошлом экс-президент США использовал Украину для собственной политической выгоды.

"Конечно, я не хочу говорить, что Трамп отвернется от Украины. Посмотрим как будет на самом деле. Но он крайне непредсказуемый человек", – заметил конгрессмен-демократ.

Пустые слова Трампа

Недавно Дональд Трамп сделал очередное одиозное заявление. Он сказал, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину при его президентстве.

Я не воспринимаю ничего буквально из того, что говорит Трамп. Самое первое, что он сказал 8 лет назад, это то, что он собирается построить стену через южную границу США и заставит Мексику заплатить за это,

– вспомнил Хаймс.

По его словам, каждый день Трамп говорит вещи, которые являются фантастическими и не имеют никакого отношения к реальности, поэтому очень трудно предсказать, что он может сделать на самом деле.

Смогут ли демократы договориться с республиканцами по поддержке Украины

В случае президентства Трампа демократам будет очень сложно договориться с республиканцами, чтобы продолжать поддерживать Украину. Ведь половина республиканцев в Палате представителей проголосовала против помощи Украине, одновременно каждый демократ проголосовал "за".

Этот инстинкт существует в Республиканской партии и в конце концов даже если Конгресс на 100% поддерживал помощь Украине, а такого уровня поддержки сегодня нет, президент все равно является очень важной фигурой в нашей внешней политике и национальной безопасности,

– отметил конгрессмен-демократ.

Конгресс может принять еще один законопроект о помощи, а президент может наложить на него вето.

Невыносимо напряженные президентские выборы

Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Сейчас в США продолжаются дебаты о том, вообще повлияет ли это на выборы. В то же время республиканцы из кожи вон лезут, чтобы осудить осуждение Трампа в суде в Нью-Йорке. Почти каждый республиканец в Конгрессе США является прислужником, слугой Трампа.

Если Трампа изберут президентом, многое из того, что сделают США будет зависеть от того, что будет происходить в мозгу Трампа каждый день. Это одна из самых шокирующих вещей об экс-президенте, учитывая то, каким человеком он является. Я не думаю, что даже его самые ярые сторонники скажут, что это хороший человек глубокой честности и достоинства,

– добавил Гаймс.

По его словам, это будут невыносимо напряженные президентские выборы, независимо от того, как они состоятся.

Выходки и заявления Трампа накануне выборов