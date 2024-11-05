Американцы верят в эту систему: как проходит голосование в Пенсильвании

В США продолжается голосование на президентских выборах, и уже фиксируются определенные проблемы, в частности, в "шатком" штате Пенсильвания. Там возникли проблемы с машинами для подсчета. Однако это технические моменты, которые случаются во время выборов в любом месте.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка “Голоса Америки" Ирина Соломко, которая находится в штате Пенсильвании. Она отметила, что сейчас на участках, в середине дня, не много людей. Однако ожидается на большую активность избирателей в конце рабочего дня, когда они будут иметь прийти на участки,

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Когда появятся предварительные данные голосования

Вечером, около 20:00 (в 3:00 ночи по киевскому времени – 24 Канал) каждый участок должен вывесить предварительные результаты голосования.

Эти машины для подсчета очень важны, потому что позволяют избирательной комиссии быстро выдать результаты. Машины сканируют бюллетени и автоматически получаются результаты, которые обновляются в течение дня. На конец рабочего дня уже есть приблизительные данные, сколько людей проголосовало и за какого кандидата,

– объяснила журналистка.

Однако это будут именно предварительные результаты, потому что часть голосов поступает через досрочного голосования. В частности в Пенсильвании, по ее словам, было большое количество избирателей, которые проголосовали досрочно.

Это демократическая процедура для тех, кто в день голосования не может присутствовать на участке. Поэтому вокруг этого голосования и подсчета этих голосов будет интересно наблюдать,

– отметила она.

Уже звучали определенные заявления со стороны представителей штабов кандидатов в президенты, о том, что возможны определенные манипуляции. Однако, как отметила Соломко, это только заявления.

На самом деле процесс голосования в США построен так, что имеет систему сдерживания и противовеса. Например, у каждого стола на участке присутствует так называемый судья, который находится над процессом, есть представитель большинства, есть представитель меньшинства. Все эти силы сбалансированы.

Как проходит голосование на выборах в США: смотрите на карту

Также сканируется физический бюллетень, данные отмечаются в нескольких журналах, передаются в разные источники. Система построена таким образом, чтобы избежать фальсификаций. И американцы верят в эту систему,

– подчеркнула Ирина Соломко.

Первые предварительные официальные результаты голосования должны появиться примерно в 21:00 (в 4 утра в Украине – 24 Канал).

"Есть данные, что после объявления результатов выборов, могут быть много судебных исков. Однако это лишь прогнозы. Сейчас продолжается голосование, и по крайней мере на тех участках, где мы были, оно происходит спокойно. Люди приходят, голосуют и делают свой выбор", – отметила журналистка.

Как проходят выборы в США

В колеблющемся штате Пенсильвания продолжили голосование из-за сбоя программного обеспечения, из-за чего массово не работали сканеры избирательных бюллетеней. Однако в избирательной комиссии округа заверили, что имеют план на случай подобных ситуаций.

Также в Пенсильвании обжаловали более 4 тысяч голосов избирателей, которые были направлены из-за границы. Эти бюллетени могут не учесть в итогах голосования.

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