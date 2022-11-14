Кандидаты Трампа проиграли выборы в США: как это повлияет на его политические позиции

На промежуточных выборах в Соединенных Штатах Америки потерпели поражение кандидаты, которых поддержал Дональд Трамп. Это является очень серьезным ударом по личному авторитету американского президента.

Об этом 24 каналу сказал политолог Петр Олещук. Он отметил, что эта ситуация действительно будет иметь очень серьезные последствия, но не стоит спешить делать какие-то очень четкие и однозначные выводы.

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Какие последствия это будет иметь для Трампа

Олещук отметил, что многие в медийном пространстве Соединенных Штатов толкуют результаты этих выборов как едва ли не личное поражение Дональда Трампа. Потому что проиграла значительная часть кандидатов, которые ассоциировались именно с экс-президентом США и которые активно продвигались в избирательной кампании.

К тому же они изначально воспринимались как достаточно одиозные фигуры и в конечном счете потерпели поражение. Это очень серьезный удар по личному авторитету Трампа,

– подчеркнул политолог.

Поэтому, по его словам, уже сейчас говорят о том, что вполне вероятно, что даже номинация от Республиканской партии для Трампа на следующих президентских выборах уже не столь очевидна, поскольку у него уже появился очень мощный конкурент – Десантис.

Олещук спрогнозировал, как проигрыш кандидатов Трампа на промежуточных выборах повлияет на его политические позиции: смотрите видео

Как результаты выборов повлияют на политику республиканцев

Олещук отметил, что позиции Трампа действительно существенно ухудшились, в результате чего может в дальнейшем также маргинализироваться ассоциировавшийся с ним дискурс.

Как итог, действительно, мы можем даже увидеть, например, ренессанс более такой классической республиканской геополитической доктрины, которая будет предусматривать, например, не изоляционизм, на котором акцентировал внимание Трамп, и люди, которые с ним в большей степени ассоциировались,

– сказал политолог.

Он объяснил, что речь идет о более агрессивной политике, которая традиционно ассоциировалась с такими республиканскими президентами, как Рональд Рейган да в конце концов и Джордж Буш-младший. То есть эта ситуация действительно будет иметь очень серьезные последствия, но пока не стоит спешить делать какие-то очень четкие и однозначные выводы.

Что известно о выборах в США: коротко