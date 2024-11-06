Республиканцы досрочно получают большинство в Конгрессе США, – BBC

Параллельно с выборами в президенты США также проходят и голосования за кандидатов в Конгресс США. По предварительным данным, досрочное большинство сейчас там получает Республиканская партия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Сейчас также происходит подсчет голосов от штатов за Харрис и Трампа.

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Что известно о возможной победе республиканцев на выборах

В издании отметили, что республиканцы досрочно одержали победу в борьбе за контроль над Конгрессом США. По предварительному прогнозу, ожидается, что большинство в Палате представителей получат республиканцы, а в Сенате, вероятно, будет равное распределение мест.

В частности, журналисты отметили, что партия, которая получит большинство в обеих палатах американского парламента, будет иметь больше возможностей для реализации собственной повестки дня, независимо от того, кто находится в Белом доме.

Так, партия-победительница будет иметь широкие полномочия принимать законы и внедрять партийную программу президента.

Интересно, что досрочную победу Республиканской партии на парламентских выборах начали прогнозировать, когда в ранее демократической Западной Вирджинии победил губернатор-республиканец Джим Джастис.

По прогнозам, республиканцы также сохранят контроль над местом в Сенате во Флориде.

Стоит отметить, что в день выборов также кандидаты как Демократической, так и Республиканской партий претендуют на все 435 мест в Палате представителей и 34 места в Сенате.

По предварительным данным The New York Times, по состоянию на 07:07 по киевскому времени, республиканцы уже имеют большинство в выборах в Сенат, получив 51 голос из 50 нужных. Сейчас подсчет окончательных голосов от всех штатов продолжается.



Республиканцы досрочно выиграли выборы в Конгресс США / Карта The New York Times

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