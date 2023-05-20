Может воспользоваться классической схемой: что будет делать Эрдоган, если проиграет выборы
В Турции продолжаются президентские выборы. 19 мая стали известны результаты первого тура. За ними лидирует Реджеп Тайип Эрдоган, однако ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Потому 28 мая состоится второй тур. Если действующему президенту Турции не удастся удержать свой пост, он получит некоторые инструменты обжалования.
О них 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил одну особенность турецкого закона, которая значительно может повлиять на избирательный процесс.
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Может подать в суд
Если Реджеп Тайип Эрдоган проиграет второй тур, он может воспользоваться классической схемой контроля над избирательным процессом – подать в суд, чтобы пересчитали голоса, отметил Чаленко. Предварительно действующий глава Турции отмечал, что не будет цепляться за власть и пусть будет так, как решит народ. Впрочем, несмотря на такое простое заявление, процесс может затянуться.
Все зависит от разницы в процентах, которые получат Киличдароглу и Эрдоган. Отмечу, что в Турции нет такого защитного демократического механизма, как проведение экзитпола в день выборов. Это не предусмотрено законодательно – фактически запрещено. Поэтому проверить и сопоставить результаты голосования более 60 миллионов избирателей очень сложно,
– сказал он.
Потому, вероятно, будут приняты фактические результаты, но борьба может продолжиться, предположил аналитик. Впрочем, в рамках разумного: "никто не будет разваливать Турцию".
Игорь Чаленко о выборах в Турции: смотреть видео
Выборы в Турции: основное
- Выборы в Турции стартовали 14 мая. Менее чем через неделю избирательная комиссия опубликовала результаты первого тура. По ним Реджеп Эрдоган получил 49,52%, или более 27 миллионов голосов избирателей. Сразу за ним следует Кемаль Киличдароглу с результатом в 44,88%, или почти 24,6 миллиона. Остальные два претендента не преодолели 6% барьер.
- Именно Эрдоган и Киличдароглу сойдутся во втором туре выборов, которые пройдут уже 28 мая. Интересно, оппонент действующего главы Турции заявил, что имеет свои данные обработанных бюллетеней, по которым он является лидером выборов.
- Отметим, Реджеп Тайип Эрдоган занимает президентский пост 20 лет и это чуть ли не впервые, когда он может его потерять.