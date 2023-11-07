Полномочия Зеленского не прекратятся без выборов в 2024 году: в ЦИК объяснили почему

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик отметил, что полномочия Владимира Зеленского продлятся и в 2024 году. В частности, на тот год пока не планируют проводить выборы президента Украины.

Кроме того, он также напомнил, что в нашей стране продолжается военное положение. А в этот период выборы не проводятся из-за конституционных ограничений.

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Дубовик отметил, что в настоящее время ЦИК не получал никакой информации о возможном начале подготовки к президентским выборам, которые должны были состояться в марте 2024 года. Заместитель главы комиссии также отметил, что после того как Рада одобрит предложение Зеленского продлить военное положение на 90 дней, оно продлится по меньшей мере до февраля 2024 года.

Согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения, не проводятся. Поэтому никаких сообщений или каких-либо вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить,

– отметил Дубовик.

Он также подчеркнул, что ЦИК является независимым выборным органом, который руководствуется исключительно законом. А поскольку пока нет ни проекта постановления Верховной Рады, ни каких-либо других официальных документов, то и о выборах говорить не следует.

Заместитель главы ЦИК рассказал, что если бы президентские выборы в 2024 были, то по графику избирательный процесс должен был начаться в конце декабря 2023 года.

Дубовик сказал, почему полномочия Зеленского продлят

Сергей Дубовик отметил, что, согласно Конституции, Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. В то же время он подчеркнул, что остальные заявления являются лишь политическими спекуляциями, в частности, по поводу окончания или перехода каких-либо полномочий.

"Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований, по крайней мере юридических, говорить о чем-то сейчас", – пояснил замглавы ЦИК.

Таким образом, как президент, так и Верховная Рада, будут выполнять свои полномочия до следующих выборов, что четко закрепляется Конституцией.

Напоследок Дубовик добавил, что полномочия местного самоуправления заканчиваются только в 2025 году. Поэтому пока рано говорить о невозможности провести новые местные выборы.

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