Выборы в Украине: может ли проведение их быть одним из условий перемирия со стороны США

Дональд Трамп неоднократно озвучивал свое стремление завершить войну в Украине. Сейчас официального плана Вашингтона нет, однако появляется много предположений, на каких условиях может быть достигнуто перемирие. Одним из них якобы должно быть проведение выборов в Украине.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что выборы в Украине обязательно состоятся и они неизбежны. Однако определенным силам выгодно сейчас актуализировать этот вопрос.

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Электоральная лихорадка

Политолог отметил, что в необходимости проведения выборных процессов после прекращения огня не является сенсацией.

Напомню, если закончится война, будет прекращение военного положения. Большинство специалистов считает, что примерно за полгода состоятся выборы, которые были отложены, – президентские и парламентские. По Конституции также должны быть еще местные выборы,

– объяснил он.

Также есть общественный запрос на обновление власти, поэтому выборы должны быть. Ключевое условие их проведения – завершение войны.

Обратите внимание! Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010 - 2015 годах Константин Елисеев отметил, что одним из условий перемирия в войне должно быть "проведение выборов" и "перезагрузка власти в Украине". По его словам, "об этом уже только ленивый не говорит в Вашингтоне".

Относительно того, что об этом все говорят в Вашингтоне, то если бы так было на самом деле, то мы бы об этом услышали не от третьих источников, которые находятся не в Вашингтоне, а от представителей американской власти. Они бы об этом сказали,

– подчеркнул Фесенко.

Он напомнил, что один из сторонников Трампа говорил о выборах в Украине еще в 2023 году. Сенатор и республиканец Линдси Грэм, говорил, что надо провести выборы во время войны. Тогда его высказывания получили огромную огласку.

Однако сейчас ничего подобного не слышно от госсекретаря Марко Рубио или спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлога.

Поэтому в этом случае желаемое, обычно представителями оппозиционных сил, выдается за действительное. Они говорят о том, чего сами стремятся. Они хотят ускорить проведение выборов. Это электоральная лихорадка,

– отметил политолог.

Однако при этом они забыли, что в Украине продолжается война, и нас еще могут ждать драматические ситуации на фронте.

В то же время чтобы поднять вес своим мыслям и политическим планам, они приписывают их американской администрации. Эта политическая технология ссылки на команду Трампа должна придать вес, привлечь внимание, сделать более резонансными планы конкретных политических сил или определенных людей,

– отметил Владимир Фесенко.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что выборы в Украине, в соответствии с законом, состоятся сразу после окончания военного положения. Также, по его словам, украинское общество хочет выборы, которым сможет доверять, однако обеспечить их сейчас нет возможности.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что в Украине должны пройти в соответствии с демократическими нормами, чтобы их признал мир. Соответственно нужно обеспечить голосование всем гражданам Украины, включая военными, и людьми, которые временно покинули нашу страну.