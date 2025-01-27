Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що вибори в Україні обов'язково відбудуться і вони є неминучі. Проте певним силам вигідно зараз актуалізувати це питання.

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Електоральна лихоманка

Політолог зазначив, що у необхідності проведення виборних процесів після припинення вогню не є сенсацією.

Нагадаю, якщо закінчиться війна, буде припинення воєнного стану. Більшість фахівців вважає, що приблизно за пів року відбудуться вибори, які були відкладені, – президентські та парламентські. За Конституцію також мають бути ще місцеві вибори,

– пояснив він.

Також є суспільний запит на оновлення влади, тому вибори мають бути. Ключова умова їх проведення – завершення війни.

Зверніть увагу! Надзвичайний і повноважний посол, посол України при ЄС у 2010 − 2015 роках Костянтин Єлісєєв зауважив, що однією з умов перемир’я у війні має бути "проведення виборів" і "перезавантаження влади в Україні". За його словами, "про це вже тільки лінивий не говорить у Вашингтоні".

Щодо того, що про це всі говорять у Вашингтоні, то якби так було насправді, то ми б про це почули не від третіх джерел, які перебувають не у Вашингтоні, а від представників американської влади. Вони б про це сказали,

– підкреслив Фесенко.

Він нагадав, що один з прихильників Трампа говорив про вибори в Україні ще у 2023 році. Сенатор і республіканець Ліндсі Грем, казав, що треба провести вибори під час війни. Тоді його висловлювання отримали величезний розголос.

Однак зараз нічого подібного не чутно від держсекретаря Марко Рубіо чи спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіт Келлога.

Тому в цьому випадку бажане, зазвичай представниками опозиційних сил, видається за дійсне. Вони говорять про те, чого самі прагнуть. Вони хочуть пришвидшити проведення виборів. Це електоральна лихоманка,

– зауважив політолог.

Однак при цьому вони забули, що в Україні триває війна, і нас ще можуть чекати драматичніші ситуації на фронті.

Водночас щоб підняти вагу своїм думкам та політичним планам, вони приписують їх американській адміністрації. Ця політична технологія посилання на команду Трампа має надати ваги, привернути увагу, зробити резонанснішими плани конкретних політичних сил або певних людей,

– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив, що вибори в Україні, відповідно до закону, відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Також, за його словами, українське суспільство хоче вибори, яким зможе довіряти, проте забезпечити їх зараз не має можливості.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що в Україні мають пройти відповідно до демократичних норм, щоб їх визнав світ. Відповідно потрібно забезпечити голосування усім громадянам України, включно з військовими, та людьми, які тимчасово залишили нашу країну.