Зеленський відреагував на перемогу Пашиняна у Вірменії

7 июня в Армении прошли парламентские выборы впервые с 2018 года. Победу одержала партия действующего премьера Николы Пашиняна, который в последнее время взял курс на сближение с ЕС.

Владимир Зеленский прокомментировал победу Пашиняна в соцсети.

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Как Зеленский отреагировал на победу Пашиняна?

Президент Украины поздравил Армению с проведением демократических и свободных выборов, а премьера Никола Пашиняна – с победой.

Он отметил, что на выборах в Армении победили суверенитет, независимость и право армянского народа самостоятельно определять свое будущее.

Зеленский также заявил, что Украина готова расширять сотрудничество с Арменией.

По его словам, сейчас важно, чтобы Евросоюз реально поддержал страну и помог людям почувствовать преимущества отношений с Европой. Он добавил, что для Евросоюза это своеобразная проверка, поэтому действовать нужно быстро и не терять возможностей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко тоже прокомментировал победу Пашиняна.

Армения стала очередной страной постсовка, которая политически послала Путина,

– заявил он.

По словам Ковленко, Кремль, вероятно, еще будет пытаться усиливать пророссийские силы в Армении, однако сама ситуация является очень показательной. Он также напомнил, что после объявления мобилизации в 2022 году в Армению выехало большое количество молодых россиян.

Что известно о выборах в Армении?

В парламентских выборах в Армении участвовали 16 партий и два блока. Соцопросы предсказывали победу партии премьера Пашиняна "Общественный договор". В конце концов, эти прогнозы сбылись.

Партия Пашиняна победила с 49,81%. Второй результат имеет альянс "Сильная Армения" – 23,29%. Третий – блок "Армения" с 9,94%. Четвертой стала "Процветающая Армения", которую поддержали 4% избирателей.

Оппозиция результаты не признает и уже обвинила власть в манипуляциях с подсчетом.

Напомним, что выборы в Армении проходили на фоне напряженности в отношениях с Россией. Владимир Путин пригрозил стране "украинским сценарием", если та возьмет курс вступление в ЕС.

Отношения между Россией и Арменией ухудшаются уже несколько лет. Особенно они обострились после 2023 года, когда Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом, а Россия не помогла Армении, несмотря на союзнические обязательства в ОДКБ.

После этого премьер Пашинян начал активнее сближать страну с США и Евросоюзом и заявил, что Армения может выйти из ОДКБ и ЕАЭС, если это будет противоречить ее интересам.