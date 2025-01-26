Сколько голосов нарисовал себе Лукашенко: первые результаты "выборов" в Беларуси

26 января в Беларуси состоялись так называемые выборы президента. Экзитполы обнародовали первые результаты.

На избирательных участках отсутствовали международные наблюдатели и даже шторки в кабинках для голосования, сообщает 24 Канал.

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Лукашенко – "неожиданный" лидер

Выборы в Беларуси стартовали в 08:00, "голоса" принимали до 20:00. Через полчаса после закрытия участков появились предварительные результаты экзитполов.

По итогам опроса,

за Олега Гайдукевича проголосовало – 1,8% опрошенных;

за Анну Конопатько – 1,6%;

за Александра Лукашенко – 87,6%.

Сергей Сиранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей,

Александр Хижняк – 1,2%,

против всех – 5,1%.

Белорусское провластное СМИ рассказывает, что явка на выборах президента составила 81 процент по состоянию на 18:00.

Напомним, что Александр Лукашенко баллотировался на пост президента 6 раз: в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Почти каждый раз, по данным ЦИК, он набирал более 80% голосов. "Незаменимый" лидер Беларуси посетовал, что в 2025 году уже не планировал участвовать в выборах, но вынужден был это сделать из-за отсутствия "достойной" себе замены.

Во время общения с журналистами в Минске Лукашенко также высказался по поводу завершения войны в Украине. Он заявил, что США должны учесть интересы России, ведь ее невозможно заставить закончить боевые действия.

Кроме того, политик сказал, что якобы поддерживает контакт с Украиной. Беларусь, по его словам, способствует обменам военнопленных между сторонами конфликта.

Также Лукашенко анонсировал прибытие в страну "Орешника". Тот должны доставить "со дня на день". Диктатор допустил размещение установки поближе к Смоленску.

К слову, Украина уже заявила, что не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас заявила, что так называемые "президентские выборы" в Беларуси фиктивны.

Отметим, что сам Лукашенко ходил на голосование со своим псом Умкой. Тот выразил отношение к так называемым выборам, "пометив" стену Белорусского государственного университета физической культуры, где расположено помещение для голосования. Этот момент попал в эфир и развеселил пользователей сети.