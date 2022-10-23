Какие перспективы у Бориса Джонсона вернуть должность премьера Британии: ответ политолога

Борис Джонсон решил вернуть себе прежнее кресло премьера Великобритании. Согласно сообщениям в СМИ, он уже набрал необходимые 100 голосов среди партийцев, чтобы принять участие в политической гонке.

Оппонентом Джонсона выступает Риши Сунак, представляющий мощное промышленное крыло Великобритании. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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Джонсон – один из топовых кандидатов

По его словам, в Британии есть глубокие проблемы, вызванные выходом страны из Европейского Союза (Brexit). Они касаются торгово-экономической деятельности, в частности, налоговой сферы. Так, теперь страна должна платить за движение товаров между Британией и Евросоюзом.

Последствия Brexit были очень мощными и Лиз Трасс не смогла справиться с ними и удержать ситуацию. Сложно судить, сможет ли Борис Джонсон улучшить ситуацию, но он является одним из топовых кандидатов на должность британского премьера. Кроме того, нам очень выгодна его победа, потому что мы знаем политику Бориса Джонсона по отношению к Украине.

Выбирать или не выбирать Бориса Джонсона будут решать консерваторы, то есть парламент – партия, которая получила кредит доверия от населения и они будут думать своими рамками – фреймом проблем Британии, а не Украины,

– отметил политолог.

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