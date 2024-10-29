Путинская или "Грузинская мечта": как будут развиваться события в Грузии после выборов

В Грузии завершились парламентские выборы, на которых большинство голосов получила правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". Оппозиция уже вышла на улицу, не признавая результатов выборов. Однако ей будет не так просто доказать свою правоту.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что правящая партия хорошо подготовилась к выборам, зачистив грузинское общество, приняв "драконовские" законы по иноагентам, запугав население. Также 28 октября в Тбилиси прошла акция протеста, во время которой оппозиция потребовала от властей провести повторные выборы "под руководством международной избирательной администрации".

К теме Исторические выборы в Грузии: удержит ли власть пророссийский олигарх и что это значит для Украины

Протесты будут длительными

Основным инструментом запугивания перед выборами было убеждение – если население не проголосует за "Грузинскую мечту", то "Путин обязательно нападет на Грузию" и там "будет война, как в Украине".

В Грузии, по мнению Яковенко, произошел конституционный переворот. 80% граждан страны поддерживают курс на европейскую интеграцию. А результаты голосования на парламентских выборах демонстрируют движение в противоположную сторону от Европы.

По всем опросам, экзитполам партия "Грузинская мечта" должна была набрать не более 40%, а после подсчета голосов она получила 54% голосов.

Это стало возможным, по его словам, благодаря серьезным искажениям волеизъявления народа: вбросам, запугиваниям, прямые фальсификации.

Именно "конституционным переворотом" назвала то, что произошло в Грузии, президент страны Саломе Зурабишвили и представители оппозиции.

Скорее всего протесты в Грузии будут длительными. Протестующим, как заметил журналист, вряд ли в короткое время удастся победить и вернуть Грузию на путь евроинтеграции. Скорее всего "Грузинская мечта" сможет удержать ситуацию, потому что правящая партия контролирует вооруженные силы, полицию, но и ресурсы.

Пока "Грузинская мечта" будет оставаться у власти, это противостояние не прекратится и о европейском пути Грузии можно забыть,

– отметил он.

Бидзина Иванишвили, возглавляющий "Грузинскую мечту", по сути является российским миллиардером, потому что свое состояние он нажил в России. Поэтому, по его словам, "Грузинскую мечту" правильнее было назвать "Путинской мечтой".

Евросоюз, скорее всего, не признает результаты выборов в Грузии. На сегодня в Грузии есть один институт власти, который признается международным сообществом, – президент Зурабишвили. В этой ситуации движения в сторону Евросоюза не может быть. Поэтому когда "Грузинская мечта" заявляет, что они тоже собираются привести Грузию в Евросоюз, это ложь,

– отметил журналист.

Многое зависит в Грузии от того, как будет развиваться ситуация в войне между Россией и Украиной. Потому что "Грузинская мечта" это не самостоятельный проект, а целиком и полностью зависящий от России.

Если Россия будет уверенно себя чувствовать, тогда Грузия на достаточно длительный период будет зависимой от нее. Поэтому от того, что будет происходить в Украине, в значительной степени сегодня зависит судьба Грузии,

– предположил Игорь Яковенко.

Отметим, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил влияние Турции на развитие события в Грузии после выборов. Анкара может способствовать антироссийским настроениям в Грузии с целью, чтобы страна вышла из сферы влияния Кремля.