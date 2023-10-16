Акцент будет смещен: как после выборов в Польше могут измениться отношения с Украиной

В Польше уже прошли парламентские выборы и продолжается подсчет голосов. Скорее всего, после объявления результатов отношения Украины и Польши несколько изменятся.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что сейчас не стоит обращать внимание на экзитполы, ведь они, бывает, отличаются от результатов. Нужно просто дождаться завершения подсчета голосов, а потом смотреть, какой будет коалиция.

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В любом случае две ведущие политические силы, соревнующиеся между собой в Польше, поддерживают Украину. Об этом не стоит забывать.

Как изменятся отношения Украины и Польши после выборов

Как отметил Ус, история с транзитом зерна несколько навредила отношениям между Украиной и Польшей. Однако можно предположить, что это было обусловлено борьбой за голоса на парламентских выборах в Польше. Потому уже сейчас ситуация может измениться.

Скорее всего, отношения нормализуются. Ведь угроза России никуда не исчезла. И в Польше отлично осознают все риски.

Акцент будет смещен. Безопасный вопрос для Польши важен. Им важно, что Россия не победила. Вспоминаю февраль 2022 года. Знакомые из Варшавы думали выезжать на север, считая, что Россия дойдет до Польши. Сейчас это осознание угрозы от России вернется и поможет строить лучшие отношения. Просто потому, что Польше выгодно, чтобы Россия проиграла в войне,

– подчеркнул Ус.

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Выборы в Польше: коротко