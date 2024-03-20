Путин бросил месседжи Западу: чем псевдовыборы обернутся для диктатора

Владимиру Путину на выборах в России в очередной раз нарисовали голоса поддержки. На этот раз – более 87%, которые привели к самопровозглашенной победе. Российский диктатор радуется, но и сам не понимает, чем для него обернется этот "президентский срок".

Эксперты для 24 Канала проанализировали события на российских псевдовыборах, некоторые склоняются к мнению, что этот "срок" Путина закончится распадом России. Обсудили также реакцию Запада – читайте все далее в материале.

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Несколько причин, почему "нарисовали" 87%

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Владимир Путин решил цифрой в более 87% самоутвердиться.

"Конечно, это самовнушение, самогипноз такой. Так, это работает. Мол, смотрите, какой я крутой, как у меня много (голосов – 24 Канал)", – отметил Шейтельман.

"Выборы" президента России в 2024 году назвали наименее честными в истории страны . Такой вывод сделали российские журналисты, проанализировав сайт ЦИК и выложенные в открытый доступ данные программиста и электорального аналитика Ивана Шукшина.Что интересно, заявленная поддержка диктатора – 87,28% голосов. Однако на "выборах" явка была меньше.

Но это лишь одна сторона. Другая причина может быть очень банальной – у россиян все плохо с математикой. Они говорили, что людей в стране якобы стало больше, потому что "завоевали" украинцев, которых цинично приписали к российскому народу. Однако в Кремле наверняка не знают, что проценты на выборах считают иначе.

Откуда им знать, они же там политтехнологи ненастоящие,

– подчеркнул Шейтельман.

Политтехнолог поделился, как на самом деле происходит "рисование голосов". Ему приходилось наблюдать такие действия в похожих странах.

Всем регионам сообщают, что цель – чтобы Путин набрал 80%. И сидит начальник Иркутской области, например, и думает... Если напишет 80%, а сосед из Забайкалья – 82%, то он будет самым худшим (в глазах Путина – 24 Канал),

– пояснил Шейтельман.

Поэтому такие начальники "страхуются" и пишут 88 – 89%, чтобы точно быть "на нормальном месте". Каждый из регионов ставит большую цифру, чтобы друг с другом соревноваться. Дело в том, что у кого будет наименьший процент – у тех потом будут спрашивать "сверху".

Анализ "выборов" от Михаила Шейтельмана: смотрите видео

В то же время российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов заверил, что на самом деле за Путина не голосовали по меньшей мере 31 миллион из тех, кого "приписали".

Есть математические формулы, которые позволяют подвести итоги выборов более честно, чем заявлено. Любое голосование развивается по конкретному математическому графику. По нему видно фейковые вбросы,

– подчеркнул Мурзагулов.

Честно будет отбросить результаты электронного голосования, оно было абсолютно фейковое. Дело в том, что все происходило в рабочее время за рабочими компьютерами.

"Соответственно все руководители хотели отчетность от своих работников относительно их голоса. Здесь говорится минимум о нескольких миллионах голосов", – отметил оппозиционер.

Также он исключил голоса людей, которых специально подвезли на избирательные участки. Во время такого голосования также все было под контролем путинистов – в частности с помощью фотографий-отчетов в телефонах.

"Если учитывать как минимум эти факторы – тогда реально Путин не набрал более 30% на этих "выборах" точно", – считает Мурзагулов.

Российский оппозиционер оценил псевдовыборы в России: смотрите видео

Кого не посмел опередить "голосами" Путин

Михаил Шейтельман прогнозировал, что Путину "нарисуют" 86% так называемых голосов.

"Я решил, что он будет готов опередить Александра Лукашенко, который якобы набрал 80%. Но не будет готов обгонять республики Центральной Азии", – объяснил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев набрал более 90% на выборах, выиграв войну и восстановив территориальную целостность. В то же время президент Узбекистана победил с цифрой 87,1%.

"Я подумал, что не решится Путин набирать больше, чем президент Узбекистана. А видите, он посмел – на 0,2%. Потому что у президента Узбекистана – 87,1%, а у Путина – почти 87,3%", – заметил Шейтельман.

Что интересно, Путин не решился перепрыгнуть только президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который получил 90% поддержки на выборах.

"Эмомали Рахмон – единственный советский глава республики, который сейчас по-прежнему возглавляет свою страну. И Путин, конечно же, перед ним дрожит. Потому что это же прямо советский глава отдела КПСС. Поэтому ему страшно, он не смеет переступить через Рахмона", – подытожил Шейтельман

Легитимизироваться будет труднее

Именно Рахмон публично унизил Путина . Он сказал, что Россия плохо ведет себя в отношении Таджикистана и призвал не относиться к государствам Центральной Азии как к странам бывшего СССР.

Политолог Николай Давидюк считает, что для Путина подделать результаты выборов было не сложно, он привык врать. Однако его ждет более тяжелый период – в очередной раз легитимизироваться в мире. Это уже не так просто.

Как отметил экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, Путин сам знает, что он не легитимный президент. Об этом и свидетельствует цифра 87%, которую он себе "нарисовал".

"Если бы он считал себя легитимным, то сказал бы нарисовать максимум 65%. Однако нет, он не может так делать, ведь понимает, что против него действительно стоит много людей. Поэтому он будет показывать картинку, что сейчас его поддерживает значительно больше людей, чем в начале президентства", – объяснил Жирнов.

Давидюк заметил, что россияне не вышли протестовать против "выборов" Путина и не сказали, что им это все не нравится. Это означает, что они это поддерживают. Поэтому Давидюк призвал не делить россиян на хороших и плохих, ведь эта ситуация показала, что все – одинаковые.

"Это вердикт российскому населению, которое поддержало это все, они не вышли на улицы. Ни одного миллионного митинга мы не видим со стороны России, которые бы вышли и сказали: "Нет, это не вся Россия". А мы видим, что вся", – сказал Давидюк.

Политолог Николай Давидюк о "выборах Путина": смотрите видео

87% не спасут от падения режима

Сергей Жирнов уверен, что фейковые выборы не спасут ни одного диктатора от падения его режима.

"Мой любимый пример. В 1987 году в Советском Союзе праздновали 70-ю годовщину Октябрьской революции. Круглая дата, со всего мира собрались коммунисты, социалисты. Однако через 2 года упала Берлинская стена, а еще через 2 года развалился Советский Союз", – вспомнил экс-сотрудник КГБ.

Сейчас Путин счастлив из-за "результатов выборов". Однако когда начнется развал России, внутри Кремля будет переворот и Путина начнут вытеснять, – никто не выйдет его поддержать, это точно.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил, что сейчас Путин находится в самой слабой позиции за всю историю правления. Он это понимает, а потому решил компенсировать это цифрой 87%.

"В такой позиции Путин не был никогда. Из равного партнера Китая он ушел в абсолютно вассальную позицию", – объяснил Тизенгаузен.

Путин бросил месседжи Западу

Что интересно, на оккупированных территориях нарисовали еще больший процент поддержки Путина, чем на территории России. Тизенгаузен назвал это сигналом для Запада от Путина. Мол, "я же говорил, что я их спасти пришел, – вот они и за меня проголосовали".

Второй месседж – якобы россияне меня поддерживают, а потому я продолжаю войну. Иллюзия, что Путин – это продолжение позиции россиян,

– добавил политтехнолог.

Самый интересный момент, что некоторые европейские политики говорят, что санкции против россиян не надо вводить, потому что "простой народ страдать не должен". Однако Путин уместно опроверг эту позицию своими нарисованными выборами, в очередной раз доказав существование "коллективного Путина".

Борис Тизенгаузен о "выборах" в России: смотрите видео

Политолог-международник Руслан Осипенко разочарован реакцией Запада на "выборы". Он ждал солидарной реакции Запада и осуждения, но отследил другую тенденцию.

"Многие заявления сконцентрировались на том, что не будут признавать выборы, потому что голосовали и на оккупированных территориях. Затем сказали, что процесс выборов был фарсом. Однако мало кто сказал, что Путин нелегитимный, только отдельные страны Запада сделали такие заявления", – объяснил Осипенко.

Что-то не то с Западом. Через 2 года полномасштабной войны они подсознательно оставляют России пространство для маневра. Для них реалии, что Путин будет сидеть до 2036 года и потом с ним все равно придется договариваться,

– высказался политолог-международник.

Он назвал такие действия Запада очередным шагом в концепции нерешительности, стратегической неопределенности. Это все только мотивирует агрессивных лидеров к разрушению системы Запада. Своими действиями Запад фактически "стреляет себе в ногу" – разрушает систему, выстроенную после Второй мировой войны.

"Путин понимает, что выбрал правильную стратегию. Он будет пережимать Запад, пересиживать их в кресле президента. Он будет реализовать свою стратегию захвата зоны влияния до линии 1997 года. Вот что он будет делать", – подытожил Осипенко.

Каким будет следующий "срок" Путина

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов уверенно заявил, что Путин идет к своему концу, другого быть не может.

Он совершил главную ошибку 24 февраля 2022 года. Это приведет лишь к распаду России. Получается, Путин – самоубийца,

– подытожил экс-сотрудник КГБ.

Он вспомнил характеристику Путина, которая была дана управлением кадров Службы внешней разведки, когда он учился в институте. Тогда сказали, что Путин – человек эмоциональный. Он способен под влиянием эмоций принять нерациональное решение, которое может быть опасным для него и службы. Тогда Путина в разведку не взяли.

"Вот такой человек сейчас руководит ядерной державой, у которой есть 45% ядерного потенциала. Он постоянно говорит о ядерном оружии. Есть ли в этом смысл для России? Нет. Однако все, что делает Путин последние годы, также не имеет смысла. Несмотря на все, он это делает. Поэтому от него можно ожидать что угодно", – сказал Жирнов.