Експерти для 24 Каналу проаналізували події на російських псевдовиборах, деякі схиляються до думки, що цей "термін" Путіна закінчиться розпадом Росії. Обговорили також реакцію Заходу – читайте усе далі у матеріалі.

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Кілька причин, чому "намалювали" 87%

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Владімір Путін вирішив цифрою у понад 87% самоствердитись.

"Звичайно, це самонавіювання, самогіпноз такий. Так, це працює. Мовляв, дивіться, який я крутий, як у мене багато (голосів – 24 Канал)", – зауважив Шейтельман.

Зверніть увагу! "Вибори" президента Росії у 2024 році назвали найменш чесними в історії країни. Такий висновок зробили російські журналісти, проаналізувавши сайт ЦВК та викладені у відкритий доступ дані програміста та електорального аналітика Івана Шукшина.



Що цікаво, заявлена підтримка диктатора – 87,28% голосів. Однак на "виборах" явка була меншою.

Проте це лише одна сторона. Інша причина може бути дуже банальною – у росіян все погано з математикою. Вони говорили, що людей у країні нібито побільшало, бо "завоювали" українців, яких цинічно приписали до російського народу. Однак у Кремлі напевно не знають, що відсотки на виборах рахують інакше.

Звідки їм знати, вони ж там політтехнологи несправжні,

– наголосив Шейтельман.

Політтехнолог поділився, як насправді відбувається "малювання голосів". Йому доводилось спостерігати такі дії у схожих країнах.

Усім регіонам повідомляють, що мета – щоб Путін набрав 80%. І сидить начальник Іркутської області, наприклад, й думає… Якщо напише 80%, а сусід із Забайкалля – 82%, то він буде найгіршим (в очах Путіна – 24 Канал),

– пояснив Шейтельман.

Відтак такі начальники "страхуються" та пишуть 88 – 89%, щоб точно бути "на нормальному місці". Кожен із регіонів ставить велику цифру, щоби один з одним змагатися. Річ у тім, що в кого буде найменший відсоток – у тих потім питатимуть "згори".

Аналіз "виборів" від Михайла Шейтельмана: дивіться відео

Водночас російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов запевнив, що насправді за Путіна не голосували щонайменше 31 мільйон з тих, кого "приписали".

Є математичні формули, які дозволяють підбити підсумки виборів більш чесно, ніж заявлено. Будь-яке голосування розвивається по конкретному математичному графіку. По ньому видно фейкові вкиди,

– наголосив Мурзагулов.

Чесно буде відкинути результати електронного голосування, воно було абсолютно фейкове. Річ у тім, що усе відбувалось у робочий час за робочими комп'ютерами.

"Відповідно усі керівники хотіли звітність від своїх працівників щодо їхнього голосу. Тут мовиться мінімум про кілька мільйонів голосів", – зазначив опозиціонер.

Також він відкинув голоси людей, яких спеціально підвезли до виборчих дільниць. Під час такого голосування також все було під контролем путіністів – зокрема за допомогою фотографій-звітів у телефонах.

"Якщо зважати щонайменше на ці фактори – тоді реально Путін не набрав більше ніж 30% на цих "виборах" точно", – вважає Мурзагулов.

Російський опозиціонер оцінив псевдовибори у Росії: дивіться відео

Кого не посмів випередити "голосами" Путін

Михайло Шейтельман прогнозував, що Путіну "намалюють" 86% так званих голосів.

"Я вирішив, що він буде готовий випередити Алєксандра Лукашенка, який нібито набрав 80%. Але не буде готовим обганяти республіки Центральної Азії", – пояснив він.

Важливо! Президент Азербайджану Ільхам Алієв набрав понад 90% на виборах, вигравши війну та відновивши територіальну цілісність. Водночас президент Узбекистану переміг з цифрою 87,1%.

"Я подумав, що не наважиться Путін набирати більше, ніж президент Узбекистану. А бачите, він посмів – на 0,2%. Тому що у президента Узбекистану – 87,1%, а у Путіна – майже 87,3%", – зауважив Шейтельман.

Що цікаво, Путін не наважився перестрибнути лише президента Таджикистану Емомалі Рахмона, який отримав 90% підтримки на виборах.

"Емомалі Рахмон – єдиний радянський глава республіки, який зараз, як і раніше, очолює свою країну. І Путін, звичайно ж, перед ним тремтить. Бо це ж прямо радянський голова відділу КПРС. Тож йому страшно, він не сміє переступити через Рахмона", – підсумував Шейтельман

Зверніть увагу! Саме Рахмон публічно принизив Путіна. Він сказав, що Росія погано поводиться щодо Таджикистану і закликав не ставитися до держав Центральної Азії як до країн колишнього СРСР.

Легітимізуватись буде важче

Політолог Микола Давидюк вважає, що для Путіна підробити результати виборів було не складно, він звик брехати. Однак його чекає важчий період – вкотре легітимізуватися у світі. Це вже не так просто.

Як зазначив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, Путін сам знає, що він не легітимний президент. Про це і свідчить цифра 87%, яку він собі "намалював".

"Якби він вважав себе легітимним, то сказав би намалювати максимум 65%. Однак ні, він не може так робити, адже розуміє, що проти нього справді стоїть багато людей. Тому він буде показувати картинку, що зараз його підтримує значно більше людей, ніж на початку президентства", – пояснив Жирнов.

Давидюк зауважив, що росіяни не вийшли протестувати проти "виборів" Путіна і не сказали, що їм це все не подобається. Це означає, що вони це підтримують. Тож Давидюк закликав не поділяти росіян на хороших і поганих, адже ця ситуація показала, що всі – однакові.

"Це вердикт російському населенню, яке підтримало це все, вони не вийшли на вулиці. Жодного мільйонного мітингу ми не бачимо зі сторони Росії, які б вийшли й сказали: "Ні, це не вся Росія". А ми бачимо, що вся", – сказав Давидюк.

Політолог Микола Давидюк про "вибори Путіна": дивіться відео

87% не врятують від падіння режиму

Сергій Жирнов впевнений, що фейкові вибори не врятують жодного диктатора від падіння його режиму.

"Мій улюблений приклад. В 1987 році в Радянському Союзі святкували 70-ту річницю Жовтневої революції. Кругла дата, з усього світу зібрались комуністи, соціалісти. Однак через 2 роки впала Берлінська стіна, а ще через 2 роки розвалився Радянський Союз", – згадав ексспівробітник КДБ.

Зараз Путін щасливий через "результати виборів". Однак коли почнеться розвал Росії, всередині Кремля буде переворот і Путіна почнуть витискати, – ніхто не вийде його підтримати, це точно.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що зараз Путін перебуває в найслабшій позиції за всю історію правління. Він це розуміє, а тому вирішив компенсувати це цифрою 87%.

"У такій позиції Путін не був ніколи. З рівного партнера Китаю він пішов в абсолютно васальну позицію", – пояснив Тизенгаузен.

Путін кинув меседжі Заходу

Що цікаво, на окупованих територіях намалювали ще більший відсоток підтримки Путіна, ніж на території Росії. Тизенгаузен назвав це сигналом для Заходу від Путіна. Мовляв, "я ж казав, що я їх врятувати прийшов, – ось вони й за мене проголосували".

Другий меседж – нібито росіяни мене підтримують, а тому я продовжую війну. Ілюзія, що Путін – це продовження позиції росіян,

– додав політтехнолог.

Найцікавіший момент, що деякі європейські політики кажуть, що санкції проти росіян не треба вводити, бо "простий народ страждати не повинен". Однак Путін доречно спростував цю позицію своїми намальованими виборами, вкотре доказавши існування "колективного Путіна".

Борис Тизенгаузен про "вибори" у Росії: дивіться відео

Політолог-міжнародник Руслан Осипенко розчарований реакцією Заходу на "вибори". Він чекав на солідарну реакцію Заходу і засудження, але відстежив іншу тенденцію.

"Багато заяв сконцентрувались на тому, що не визнаватимуть вибори, бо голосували й на окупованих територіях. Потім сказали, що процес виборів був фарсом. Однак мало хто сказав, що Путін нелегітимний, лише окремі країни Заходу мали такі заяви", – пояснив Осипенко.

Щось не те з Заходом. Через 2 роки повномасштабної війни вони підсвідомо лишають Росії простір для маневру. Для них реалії, що Путін сидітиме до 2036 року і потім з ним все одно прийдеться домовлятися,

– висловився політолог-міжнародник.

Він назвав такі дії Заходу черговим кроком у концепції нерішучості, стратегічної невизначеності. Це все тільки мотивує агресивних лідерів до руйнування системи Заходу. Своїми діями Захід фактично "стріляє собі в ногу" – руйнує систему, вибудовану після Другої світової війни.

"Путін розуміє, що вибрав правильну стратегію. Він перетискатиме Захід, пересиджуватиме їх у кріслі президента. Він буде реалізувати свою стратегію захоплення зони вплину до лінії 1997 року. Ось що він робитиме", – підсумував Осипенко.

Яким буде наступний "термін" Путіна

Експрацівник КДБ Сергій Жирнов впевнено заявив, що Путін йде до свого кінця, іншого бути не може.

Він зробив головну помилку 24 лютого 2022 року. Це призведе лише до розпаду Росії. Виходить, Путін – самогубець,

– підсумував ексспівробітник КДБ.

Він згадав характеристику Путіна, яка була дана управлінням кадрів Служби зовнішньої розвідки, коли він вчився в інституті. Тоді сказали, що Путін – людина емоційна. Він здатен під впливом емоцій ухвалити нераціональне рішення, яке може бути небезпечним для нього і служби. Тоді Путіна у розвідку не взяли.

"От така людина зараз керує ядерною державою, у якої є 45% ядерного потенціалу. Він постійно говорить про ядерну зброю. Чи є у цьому сенс для Росії? Ні. Однак усе, що робить Путін останні роки, також не має сенсу. Попри все, він це робить. Тому від нього можна очікувати що завгодно", – сказав Жирнов.