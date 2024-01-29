Баллотируется на пятый срок: Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России

Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Выборы в России должны пройти 15 – 17 марта.

Впервые Путин вступил в должность президента России в 2000 году. По состоянию на 2024 год действующий российский президент баллотируется уже на пятый срок, информирует 24 Канал.

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Путин получил статус кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России.

"Зарегистрировать кандидата на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1952 года рождения 29 января 2024 в 11 часов 23 минуты", – говорится в постановлении принятом на заседании ЦИК.

В росСМИ отметили, что из 60 тысяч подписей за выдвижение Путина проверенных комиссией недействительными признано 0,15% при возможных 5% брака. Об этом заявила секретарь ЦИК Бударина.

Она отметила, что во вторую часть списка доверенных лиц Путина на выборах вошли 198 человека.

Удостоверение о регистрации кандидата глава ЦИК Элла Памфилова вручила сопредседателю избирательного штаба Путина Владимиру Машкову. Тот пообещал передать его президенту "в ближайшее время".

Стоит отметить, что слоганом президентских выборов в России в 2024 году станет "Вместе мы сила – Голосуем за Россию!".

Текущий срок полномочий главы Кремля Путина истекает 7 мая 2024 года. В случае победы в выборах 2024 года Путин будет занимать должность главы государства до 2030 года. Вносившие в Конституцию поправки в 2020 году "обнулили" его предыдущие президентские сроки.

Ранее в росСМИ сообщали, что активисты подали в ЦИК России более 300 жалоб о нарушении во время сбора подписей за Путина.

Известно, что в основном заявлении от 22 января подписавшиеся требовали не регистрировать Путина как кандидата в президенты России на основании "массовых нарушений допущенных при сборе подписей".

Президентские выборы в России в 2024 году: что известно