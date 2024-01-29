Баллотируется на пятый срок: Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России
Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Выборы в России должны пройти 15 – 17 марта.
Впервые Путин вступил в должность президента России в 2000 году. По состоянию на 2024 год действующий российский президент баллотируется уже на пятый срок, информирует 24 Канал.
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Путин получил статус кандидата в президенты
Центральная избирательная комиссия России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России.
"Зарегистрировать кандидата на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 1952 года рождения 29 января 2024 в 11 часов 23 минуты", – говорится в постановлении принятом на заседании ЦИК.
В росСМИ отметили, что из 60 тысяч подписей за выдвижение Путина проверенных комиссией недействительными признано 0,15% при возможных 5% брака. Об этом заявила секретарь ЦИК Бударина.
Она отметила, что во вторую часть списка доверенных лиц Путина на выборах вошли 198 человека.
Удостоверение о регистрации кандидата глава ЦИК Элла Памфилова вручила сопредседателю избирательного штаба Путина Владимиру Машкову. Тот пообещал передать его президенту "в ближайшее время".
Стоит отметить, что слоганом президентских выборов в России в 2024 году станет "Вместе мы сила – Голосуем за Россию!".Справка! Текущий срок полномочий главы Кремля Путина истекает 7 мая 2024 года. В случае победы в выборах 2024 года Путин будет занимать должность главы государства до 2030 года. Вносившие в Конституцию поправки в 2020 году "обнулили" его предыдущие президентские сроки.
Ранее в росСМИ сообщали, что активисты подали в ЦИК России более 300 жалоб о нарушении во время сбора подписей за Путина.
Известно, что в основном заявлении от 22 января подписавшиеся требовали не регистрировать Путина как кандидата в президенты России на основании "массовых нарушений допущенных при сборе подписей".
Президентские выборы в России в 2024 году: что известно
- Российский диктатор Владимир Путин 8 декабря 2023 объявил о намерении баллотироваться в президенты России в 2024 году. Путин заявил, что пойдет на новый срок потому, что сегодня "иначе нельзя". Он отметил, что "в разное время у меня были разные мнения по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на пост президента России".
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил чтоотношение к Путинусо стороны русского народа изменилось за последние годы. По его словам, у Путина есть большие проблемы, ведь война, которую он развязал в Украине, не имеет такой большой поддержки среди россиян, как считается. Жирнов отметил, что в стране много трудностей социальных экономических политических.
- У Зеленского рассказали, кто стоит за конкурентом Путина на "выборах". В России приобрел популярность новый "антивоенный" кандидат в президенты Борис Надеждин которого считают "оппозиционным" кандидатом. Михаил Подоляк констатировал, что никакого избирательного процесса в России нет как и нет никаких оппозиционных кандидатов.
- Известно, что Надеждин связан с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко, который в настоящее время занимается "интеграцией" оккупированных территорий в страну-агрессорку.