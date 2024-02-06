Путин всем надоел: почему глава Кремля так боится Надеждина

Кремль боится "оппозиционного" кандидата в президенты Бориса Надеждина, который выступает с антивоенными призывами. Этого политика уже не допустили к "выборам", объяснив это недостатком голосов.

Российский диктатор еще никогда не решался проводить настоящие выборы. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что он не делал этого даже тогда, когда действительно имел поддержку людей.

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Когда Путин действительно высокий рейтинг

Начиная с 2008 года, к власти пришел Дмитрий Медведев, который начал заниматься своей политикой. Через несколько лет его рейтинг стал больше, чем у президента. Российский диктатор испугался. С тех пор полностью исчез "либерал Путин", а взамен появился человек, который крепко держится за власть.

Далее рейтинг главы Кремля падал до тех пор, пока в 2014 году он не захватил Крым и не начал войну на Востоке. Тогда поддержка населения возросла.

Россияне – это люди, которым приятно, когда их соседу плохо, даже если они сами живут еще хуже. Вместо того, чтобы требовать у власти изменить условия жизни, они радуются, что в украинцев все плохо,

– подчеркнул Жирнов.

Однако в декабре 2014 года серьезно обвалился рубль, россияне потеряли огромное количество доходов. С тех пор у Путина окончательно "закончилось везение".

Почему он боится Надеждина

"Путина не любят достаточно много людей. Он уже всем надоел. Если бы ушел после двух своих сроков, то остался бы в истории, как едва ли не величайший реформатор. Но он не смог оторваться от "кормушки", – заметил Жирнов.

Теперь Путин боится буквально всего, что существует, более того "оппозиционера" Надеждина. Он хоть и является человеком из системы, но ему удалось показать себя, как единственную надежду для России мирно выйти из того положения, где она сейчас находится.

Это был бы возможный вариант передачи власти, но Путин очень упрямый человек, он никогда не признает своих ошибок,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Надеждин сам не ожидал, что его поддержит столько людей. Скрыть этого уже не удастся. Также стало очевидно, что у Надеждина есть предвыборная программа, а у Путина ее нет. Поэтому Кремль его очень боится.

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