Російський диктатор ще ніколи не наважувався проводити справжні вибори. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що він не робив цього навіть тоді, коли справді мав підтримку людей.
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Коли Путін справді високий рейтинг
Починаючи з 2008 року, до влади прийшов Дмітрій Мєдвєдєв, який почав займатися своєї політикою. Через кілька років його рейтинг став більшим, ніж у президента. Російський диктатор злякався. Відтоді повністю зник "ліберал Путін", а натомість з'явилася людина, яка міцно тримається за владу.
Далі рейтинг очільника Кремля падав доти, поки в 2014 році він не захопив Крим та не почав війну на Сході. Тоді підтримка населення зросла.
Росіяни – це люди, яким приємно, коли їхньому сусіду погано, навіть якщо вони самі живуть ще гірше. Замість того, щоб вимагати у влади змінити умови життя, вони радіють, що в українців все погано,
– підкреслив Жирнов.
Однак у грудні 2014 року серйозно обвалився рубль, росіяни втратии величезну кількість доходів. Відтоді у Путіна остаточно "закінчилось везіння".
Чому він боїться Надєждіна
"Путіна не люблять досить багато людей. Він уже всім набрид. Якби пішов після двох своїх термінів, то залишився би в історії, як чи не найбільший реформатор. Але він не зміг відірватися від "годівниці", – зауважив Жирнов.
Тепер Путін боїться буквально всього, що існує, щобільше "опозиціонера" Надєждіна. Він хоч і є людиною з системи, але йому вдалося показати себе, як єдину надію для Росії мирно вийти з того становища, де вона зараз перебуває.
Це був би можливий варіант передачі влади, але Путін дуже вперта людина, він ніколи не визнає своїх помилок,
– наголосив ексспівробітник КДБ.
Надєждін сам не очікував, що його підтримає стільки людей. Приховати цього вже не вдасться. Також стало очевидно, що в Надєждіна є передвиборча програма, а в Путіна її немає. Через це Кремль його дуже боїться.
У Росії готуюся до псевдовиборів: актуальні новини
- У березні 2024 року відбудуться президентські "вибори". Наприкінці січня ЦВК офіційно зареєструвала Владіміра Путіна кандидатом у президенти. Для нього передвиборчі перегони стануть п'ятими. Вперше він подав свою кандидатуру ще у 2000 році. Гаслом Путіна на цьогорічних виборах стане – "Разом ми сила – Голосуємо за Росію!".
- Так званого "опозиційного" кандидата Бориса Надєждіна не допустили до участі в політичних перегонах. У ЦВК повідомили, що йому не вистачає 15% підписів, які претенденти збирають на свою підтримку. Політик заявив, що оскаржить це рішення. Надєждін виступав з антивоєнними гаслами. Він обіцяв закінчити війну в Україні та визнавав, що жодна ціль так званої "сво" не виконана. Втім повертати окуповані території не поспішав.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що насправді Надєждін не є опозиційним кандидатом. Він нагадав про його тісні стосунки з Кремлем та навіть з тими людьми, які сьогодні відповідають за "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії. Подоляк наголосив, що для Кремля взагалі не існує виборів та опозиціонерів.