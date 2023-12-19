Жалкая комедия: политтехнолог высмеял Путина за спектакль в российском ЦИК

Владимир Путин планирует стать президентом в пятый раз. Он разыграл несколько спектаклей сначала о своем намерении баллотироваться, а затем о своем самовыдвижении на выборах.

Владимир Путин недавно показал настоящее шоу, демонстрируя россиянам иллюзию честности. процедур выборов. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Путин даже не представил свою избирательную программу.

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Путин ничего не обещает россиянам

Российский диктатор Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Он даже демонстрировал свой паспорт членам комиссии.

"Шоу получилось достаточно смешным. "Паспорт покажите, может, он вообще не Владимир Владимирович, мы же не знаем". Это финальный шаг регистрации, но до этого было уже несколько шагов", – отметил Михаил Шейтельман.

Речь идет о таких шагах:

объявления о баллотировании на выборах через террориста Артема Жогу;

на собрании в московском парке "Зарядье" инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты;

съезд "Единой России" поддержал самовыдвижение Путина.

После той комедии (собрание в "Зарядье" – 24 Канал) должна быть содержательная часть на съезде "Единой России". Если его выдвигает партия "Единая Россия", он должен сказать, с чем идет, что будет делать. А все, что смогли из его выступления вытянуть – что колбасы не будет,

– заметил политтехнолог.

Собственно Владимир Путин сказал, что в России, мол, ради колбасы не отдадут свой суверенитет. Однако на съезде ни Путин, ни "Единая Россия" не представили программу нынешнего и предположительно будущего президента.

Выборы в России: последние новости

Театральная постановка с участием Владимира Путина на выборах началась 8 декабря, после того, как оккупант Артем Жажда попросил диктатора баллотироваться снова. Путин подчеркнул, что это "очень сложное" для него решение, однако он все же принял его.

Впоследствии стало известно, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В сети даже опубликовали список избирателей, поддержавших выдвижение Путина. Их количество составляло 700 человек, а среди них есть и певцы, и контрабандисты, и даже застройщик Мариуполя.

Добавим, что Россия планирует проводить псевдовыборы и на временно оккупированных украинских территориях. В российской ЦИК дали согласие на голосование граждан Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Уточним, что Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Однако при этом в "Единой России" заявили, что все региональные отделения партии примут активное участие в избирательной кампании Путина.