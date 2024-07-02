Не сможет полностью отказаться: как в случае выигрыша Трампа может измениться поддержка Украины

Дональд Трамп с начала войны, которую развязала Россия против Украины, делал резкие заявления о помощи нашему государству. Поэтому в случае его победы на президентских выборах, Украина должна быть готова к пересмотру формата военной помощи со стороны США.

В случае избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, Европа может увеличить объем поддержки Украины. Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Киеву нужно перестраховать риски.

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Украина должна быть сильнее

В этом смысле Украине необходима быстрая интеграция в Европейский Союз и сближение с европейскими членами НАТО.

В то же время худшим сценарием поведения может быть попытка снова "понравиться" Трампу,

– подчеркнул Рыбачук.

Для того чтобы выстроить отношения с Трампом, Украине, по его мнению, надо быть гораздо сильнее на момент вероятной смены власти в Европе.

Если мы для Трампа будем частью европейского политикума, европейских членов НАТО, если будем иметь действующие соглашения и будем значительно сильнее в военном плане, тогда будет работать "формула Трампа",

– пояснил он.

Ранее он отмечал, что, в случае своего возвращения в Белый дом, будет оказывать помощь Украине, если Европейский Союз выделит не менее половины от ее общего объема.

Трамп не сможет полностью отказаться от поддержки Украины. Все разговоры о том, что он якобы посадит за один стол Зеленского и Путина – надо игнорировать, потому что это предвыборная риторика,

– уверен Олег Рыбачук.

Сейчас у Украины есть также экономические вызовы. В частности мы должны реструктурировать внешний долг частным инвесторам.

Нам нужно приобретать доверие инвесторов, ведь если тот же Трамп и наши оппоненты, в частности, в Европе, увидят, что частные инвесторы не хотят реструктуризировать наш долг, не верят в способность Украины его обслуживать, это будет очень плохим сигналом, – резюмировал он.

Напомним, что НАТО уже готовится к возможному возвращению к власти Трампа и к его вероятным шагам по уменьшению помощи Украине. В частности будет создано новое командование в Германии, которое будет координировать предоставление военной техники ВСУ и подготовку украинских войск.