"Кокосовая пальма", Тейлор Свифт и тиктокеры: как Камала Харрис влюбляет в себя поколение Gen Z

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Уже 5 ноября в США состоятся долгожданные выборы президента. На этот раз за пост будут бороться бывший глава страны Дональд Трамп и нынешний вице-президент Камала Харрис.

Социологические опросы показывают, что как демократка, так и республиканец в основном имеют равные шансы на победу в президентской гонке. И бороться кандидатам придется буквально за считанные проценты избирателей в 7 штатах, что колеблются.

Еще с самого начала своей президентской кампании в июле 2024 года Камала Харрис решила, что она будет отличаться от своего предшественника, действующего президента США Джо Байдена, и будет делать ставку на молодое поколение, которое очень часто политики обходят по разным причинам.

Какие "крючки" применяет Харрис, чтобы покорить сердца молодого электората, как в этом помогают мемы и инфлюенсеры, и какие новые методы привлечения поколения Gen Z к выборам ввела команда демократа – читайте в материале 24 Канала.

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"Кокосовая пальма" сделала ее популярной: как мемы помогают Харрис покорять сердца молодежи

Еще до того, как Харрис заменила Байдена в президентской гонке в июле этого года, она была очень известной благодаря вирусному видео, которое впоследствии превратилось в мемы.

В мае 2023 года вице-президент США выступила на одном из мероприятий в Белом доме с речью. Тогда Харрис подняла тему потребностей молодежи и подчеркивала, что их надо понимать в широком социальном контексте.

Мы также должны четко знать потребности их родителей, бабушек и дедушек, их учителей и их общин, потому что никто из нас не живет изолированно. Все происходит в контексте. Когда-то моя мама – она порой кричала на нас, и тогда говорила: "Я не знаю, что с вами, с молодыми людьми. Думаете, вы только что просто упали с кокосовой пальмы?" Поэтому вы существуете в контексте всего, в чем живете, и того, что было до вас,

– сказала она.

Камала Харрис использовала в выступлении выражение "кокосовая пальма", которое стало популярным: видео CBS News

В конце концов выражения "кокосовая пальма", "вы существуете в контексте", а также момент со смехом Камалы Харрис разлетелись по сети и породили огромное количество мемов.

В частности, в тиктоке создавали ремиксы на основе выражений Камалы Харрис и песен известных артистов, распространяли эмодзи с пальмой и кокосовым орехом и использовали смех вице-президента.

Мемы с "кокосовой пальмой" разлетелись тиктоком / Видео с тиктока @habituallyhenry

Кроме рядовых пользователей сети, к этому тренду неожиданно присоединились и политики. Так, после неудачных теледебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом влиятельные демократы начали публиковать сообщения в поддержку Камалы Харрис в президентской гонке, используя мемы с "кокосовой пальмой".

Губернатор Колорадо Джаред Полис опубликовал эмодзи с изображением кокосовой пальмы и американского флага, сенатор Брайан Шац, представляющий Гавайи, опубликовал фотографию, на которой он лезет по кокосовой пальме, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер, реагируя на предположения журналистов о его собственных президентских амбициях, опубликовал твит-цитату из речи Харрис: "Вы думаете, я только что упал с кокосовой пальмы?".

Американские политики присоединились к распространению мемов и поддержке Харрис на выборах / Фото с аккаунта Брайана Шаца из соцсети Х

Между прочим, после официального объявления Харрис как кандидата на выборах от Демократической партии на странице ее предвыборной кампании в соцсети Х появилось описание где указано лаконичное мемовое выражение – "Providing context" ("Предоставление контекста" – 24 Канал).

Однако пользователи сети не только распространяют мемы о "кокосовой пальме" и "контексте" с Камалой Харрис. Они вырезают смешные моменты из ее выступлений или комментариев, сравнивают акценты, которыми она говорит, удивляются, что кандидат в президенты может разбить куриное яйцо во время приготовления блюда только одной рукой, и вспоминают момент, когда Харрис не смогла назвать свое любимое нецензурное слово.

Камала Харрис намекнула, какое ее любимое нецензурное слово / Видео с тиктока @nowthisimpact

После теледебатов мемы с Харрис также распространялись с неустанной скоростью. В частности, публиковали фото, где она с осуждающим взглядом смотрит на Трампа, который врет.

Камала Харрис смешно реагирует на ложь, которую говорит Дональд Трамп на дебатах / Видео с тиктока @guardianaustralia

@guardianaustralia The US presidential debate repeatedly went off the rails, as former president Donald Trump pursued bizarre and often falsehood-ridden tangents about crowd sizes, immigration policy and abortion access. But audience eyes couldn’t help but drift to vice president Kamala Harris’s animated reactions. Here are some of her eyebrows’, high points. ️The ABC News Presidential Debate #debate2024 #uspolitics #donaldtrump #kamalaharris #coconuttree ♬ original sound - Guardian Australia

В общем в случае с Камалой Харрис мемы могут быть эффективным способом взаимодействия с молодежью, поскольку они отражают разговорный стиль, юмор и визуальную культуру Gen Z. Использование мемов для политического брендинга создает менее формальный и более близкий к молодым избирателям образ, за который они захотят проголосовать.

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"Камала – это brat": как самый популярный альбом лета соединился с Харрис

Этим летом в сети также завирусился тренд после выхода альбома британской певицы Charli XCX под названием Brat. Кроме замечательных песен, под которые пользователи сети выкладывали видео в тикток, также массово создавали мемы и с обложкой этой работы.

Дизайн этой обложки максимально простой: на лаймово-зеленом фоне в плохом качестве написано слово "brat". В тиктоке хэштег #bratsummer получил более миллиона публикаций, а благодаря онлайн-генераторам темой этого альбома воспользовались тысячи людей и компаний, в том числе и политики.

Вскоре после того, как президент Джо Байден объявил, что выходит из соревнований за пост главы Белого дома и поддержал кандидатуру своего вице-президента, Чарли продемонстрировала Харрис свою поддержку, написав в соцсети Х: "kamala IS brat".

После этого страница предвыборной кампании демократа в соцсети Х обновила стилистику своего аккаунта, использовав шрифт и фон из альбома Чарли и репостнув пост певицы.



Страница Камалы Харрис изменила айдентику под альбом Brat / Фото The Guardian

Сейчас этой обложки на странице Камалы уже нет: ее заменили на выражение Дональда Трампа относительно Харрис еще в начале сентября.

Интересно, что тренд с "bratKamala" вышел за пределы Х, снова создав тонну мемов с кандидатом в президенты США на других площадках. Так, в тиктоке распространяли видео с ремиксами на песни из альбома Brat и выражениями Камалы Харрис.

Камала Харрис под песню из альбома Brat Charli XCX / Видео с тиктока @jqsids

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Чтобы привлечь молодежь, надо думать, как молодежь: как соцсети кандидатки работают с Gen Z

Для привлечения молодой аудитории команда Харрис большое внимание уделяет и соцсетям, в частности Х и тиктоку. Так, на странице кампании демократки Kamala HQ в соцсети Х 1,4 миллиона подписчиков, а в тиктоке – аж 4,9 миллиона.

Количество подписчиков на странице Kamala HQ в соцсети Х и тиктоке / Скриншот 24 Канала

Собственную страницу в тиктоке имеет и сама Камала Харрис, на которую подписались 6,2 миллиона пользователей.



Камала Харрис имеет страницу в тиктоке / Скриншот 24 Канала

В общем сразу можно увидеть, что команда вице-президента США выбрала основой платформой для своего привлечения молодежи именно тикток. И это было правильным решением, ведь, по состоянию на 27 октября, общее количество лайков на всех видео аккаунта Kamala HQ достигает 211 миллионов, а просмотры каждого видео варьируются от 50 тысяч до 3 – 4 миллионов.

Представитель кампании Харрис рассказал изданию Axios, что у кампании есть цифровая команда, в состав которой входят более 175 сотрудников команды Harris for President и Национального комитета Демократической партии.

Эти люди работают над тем, чтобы реагировать на тенденции и ключевые моменты и использовать их в режиме реального времени, часто без необходимости одобрения со стороны высшего руководства.

По словам представителя кампании Харрис, цифровая команда сотрудничает с сотнями создателей и влиятельных людей, работает над сбором средств для кампании и разработкой публикаций в социальных сетях.

Как пишет CNN, группа, которая руководит Kamala HQ в тиктоке, очень молодая. Под руководством 24-летнего Паркера Батлера и 25-летней Лорен Кепп команда поколения Z, состоящая из пяти человек, прошла необходимые тренинги и правила, прежде чем начать производить контент онлайн.

Каждый аккаунт кампании Харрис в различных социальных сетях имеет собственную айдентику, содержание и формат которого подобраны в соответствии с таргетированной аудиторией:

учетная запись X кампании, например, ориентирована на людей, которые очень интересуются политикой независимо от возраста,

инстаграм-страница больше похожа на медиа, фейсбук нацелен на старших людей,

а тикток для молодой аудитории.

Кроме того, по словам Лорен Кепп, цифровая команда Харрис сосредотачивается на том, чтобы контент как можно больше соответствовал тенденции и платформе, и это проявляется через якобы казалось бы мелкие вещи, например язык поколения Z и больше эмодзи.

Насколько успешна эта стратегия можно увидеть по сообщениям. Так, тикток с Харрис под тренд Femininomenon, опубликованный на аккаунте KamalaHQ с аудио из одноименной песни поп-звезды Chappell Roan, сейчас получил 56 миллионов просмотров и 7,3 миллиона лайков.

Учитывая популярность тиктока среди молодежи, распространение своего контента через платформу действительно стало одним из ключевых стратегических шагов для Харрис. Ведь соцсеть не только позволяет ей обращаться к избирателям, но и показывает ее как политика, который "в тренде" и разбирается в молодежных тенденциях.

Заметьте Бейонсе официально поддержала Камалу Харрис на митинге в Хьюстоне

Метод не новый, но всегда действенный: кого из лидеров мнений привлекла Камала Харрис для гонки

Метод с привлечением инфлюенсеров политиками для поддержки в гонке – старый как мир. Камала Харрис не стала исключением, поэтому своей позицией и политическими планами пытается привлечь внимание селебритиз, мнение которых действительно имеет значение для их аудитории.

Одной из самых резонансных стала поддержка демократки со стороны иконы поп-музыки и самой популярной певицы в мире – Тейлор Свифт. В своем инстаграме звезда 11 сентября опубликовала пост, где рассказала, что будет голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.

Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, чтобы их отстаивать, нужен воин. Я считаю, что она твердый, талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос,

– отметила поп-звезда.

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис на выборах в президенты США / Фото из инстаграма певицы

Эта поддержка имела действительно важное влияние. Ведь на веб-сайте правительства США vote.gov в день публикации Тейлор Свифт зафиксировали более 27 тысяч новых регистраций и 80 тысяч обновлений статуса избирателя. Само же сообщение певицы лайкнули более 11 миллионов пользователей.

О своей поддержке кандидатуры Харрис также заявила и другая известная американская певица – Билли Айлиш. Она вместе со своим братом Финнеасом разместила видеообращение в инстаграме, где рассказала о своем выборе в пользу демократа.

Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их – проголосовать и выбрать Камалу Харрис,

– говорится в видео.

Билли Айлиш также отметила, что Харрис "борется за защиту нашей репродуктивной свободы, нашей планеты и нашей демократии", и призвала своих подписчиков "голосовать так, будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть".

Билли Айлиш и ее брат Финнеас также поддержали Харрис и Волза в выборах / Видео из инстаграма певицы

Интересно, что впоследствии Билли Айлиш и ее брат также сняли тикток с мужем Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, который всячески поддерживает свою жену в президентской кампании. Тогда певица и второй джентельмен США призвали людей отдать голос на досрочном голосовании за демократку (это можно сделать на выборах в США, если вы окончательно определились с кандидатом), что они вместе и сделают.

Билли Айлиш вместе с мужем Харрис заявили о досрочном голосовании за Харрис / Видео с тиктока Эмхоффа

@douglasemhoff Billie and Finneas are voting early for Kamala and Tim. Make your plan to vote. ♬ original sound - Doug Emhoff

Также Камалу Харрис на выборах поддержала и всемирно известная звезда Бейонсе. Сначала легенда поп-музыки позволила политику использовать в политической кампании песню Freedom с ее альбома Lemonade.

Камала Харрис использовала песню Freedom в видео, где заявила о своем участии в выборах / Видео с ютуб-канала вице-президента США

А уже 25 октября она вместе с другой певицей Келли Роуленд, которая была вместе с Бейонсе одной из участниц популярной в 90-х и 2000-х группы Destiny's Child, выступила на митинге в поддержку кандидата в городе Хьюстон, штат Техас.

Бейонсе заявила, что пришла в поддержку Харрис не как знаменитость или политик, а как мать, которая хочет обеспечить своим детям те же свободы, которые были у нее и ее матери.

Певица также сказала, что Камала Харрис добивается того, чего "Америка действительно нуждается прямо сейчас: единства".

Мы стоим на пороге невероятных изменений, на грани истории. Мы все являемся частью чего-то гораздо большего. Мы должны проголосовать. Ты нам нужен,

– сказала Бейонсе перед тем, как пригласить к микрофону Харрис.

В своем обращении к публике певица также добавила:

"Ваш голос имеет силу и величие. Ваш голос является одним из самых ценных инструментов, и вы нам нужны. Ваша свобода – это ваше Богом данное право – ваше человеческое право. Мы все должны сыграть свою роль, чтобы это стало реальностью".

Бейонсе выступила на митинге Харрис в Техасе / Видео с ютуб-канала певицы

Еще одной яркой знаменитостью, которая поддержала Харрис, стал известный рэпер Эминем. Он выступил на митинге в Детройте вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Я призываю всех прийти и проголосовать, пожалуйста. Я также считаю, что люди не должны бояться выражать свое мнение, и я не думаю, что кто-то хочет Америку, где люди боятся возмездия за то, что выскажут свое мнение. Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти и многие другие свободы будут защищены и поддержаны,

– обратился рэпер к избирателям.

Эминем также поддержал Харрис на выборах / Видео с ютуб-канала ABC News

В целом среди знаменитостей, которые поддержали Камалу Харрис на выборах также были: Ариана Гранде, Меган Ти Стелион, Сара Джессика Паркер, Мерил Стрип, Стиви Никс, Карди Би, Оливия Родриго, Шапель Роан, Кеша, Шер, Керри Вашингтон, Брюс Спрингстин, Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

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В стратегии определенные изменения: на ком Харрис еще решила сфокусироваться, кроме молодежи

Несмотря на успешную вовлеченность молодой аудитории, женщин и ярых сторонников Демократической партии социология показывает, что ни Трамп, ни Харрис явно не имеют абсолютного большинства на выборах.

Опрос, проведенный Decision Desk HQ/The Hill, показывает, что экс-президент США на несколько процентов опережает свою оппонентку. Это связано с улучшением позиций Трампа в штатах, колеблющихся с выборами, в частности в Висконсине и Мичигане.

Это дало повод команде демократа внести изменения в свою стратегию. Советник демократов рассказал Reuters, что Харрис вернется к своему образу "строгого прокурора", кем она по профессии и является, а также начнет привлекать к своей кампании мужчин и республиканцев, которые могут поддержать Трампа.

В частности, Харрис хочет продемонстрировать свою "силу" избирателям, которым может импонировать имидж сильного человека, как у ее конкурента Дональда Трампа. Также демократка будет больше опровергать ложь и указывать на манупулятивные высказывания, которые использует ее оппонент.

Более того, Камала Харрис даже дала интервью связанному с Трампом американскому телеканалу Fox News, чтобы достучаться до избирателей с консервативными взглядами.

В то же время смещение фокуса своего внимания вовсе не означает, что Харрис абсолютно отказалась от привлечения молодежи.

Она и в дальнейшем выпускает видео с ее митингов и выступлений, где говорит, насколько важна для нее вовлеченность и поддержка Gen Z, она поднимает вопросы, которые интересуют молодежь, в частности ответственного потребления и экологии, кандидат также продолжает встречаться с инфлюенсерами, которые могли бы привлечь внимание аудитории, а ее страница в тиктоке до сих пор выпускает мемные видео и с иронией пытается достучаться до сердец молодого поколения.

Камала Харрис продолжает привлекать внимание и благосклонность Gen Z / Видео с тиктока вице-президента США

В конце концов опросы не всегда точно показывают, кто именно точно победит на выборах, ведь американская избирательная система чрезвычайно сложная. Кроме того, даже один день может целиком и полностью изменить судьбу кандидата. Поэтому, кто точно станет 47-м президентом Соединенных Штатов, мы увидим окончательно уже 5 ноября.