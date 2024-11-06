Сможет ли Трамп выполнить обещание "остановить войны": что для этого на самом деле нужно

В своей победной речи Дональд Трамп объявил намерение остановить войны без всякой конкретики. Это – громкое заявление. Но нужно посмотреть на то, как он будет это выполнять.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав новое заявление Трампа. Завершить войны не так и легко. А политики на волне победы любят много обещать.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Ус, иногда политики могут столько наобещать, а уже через несколько лет начинают открещиваться от своих заявлений. Нужно посмотреть, что именно Трамп будет делать.

Чтобы завершить войны, нужно непосредственное вмешательство США. Но мы видим, что Штаты не хотят быть вовлеченным игроком в войне в Украине и в войне на Ближнем Востоке,

– сказал Ус.

Не стоит забывать, что до 20 января президентом Соединенных Штатов будет Джо Байден. Нельзя исключать, что Украина сейчас получит хорошее окно возможностей по поставкам оружия. А, возможно, будет даже разрешение на удары по России.

Еще до 20 января продолжается эпоха Байдена. Я надеюсь, что он таки впишет свое имя в историю как человек, который заложит основы улучшения позиции Украины. А потом уже посмотрим, что будет делать Трамп,

– подчеркнул Ус.

Трамп может быть эффективным в противодействии оси зла, куда входит и Россия, и Северная Корея, и Иран. В свое время он делал жесткие шаги. В этом контексте стоит вспомнить уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани. Но нужно убедить Трампа, что Россия такая же опасная, как и ее союзники.

В свое время Трамп говорил, что завершит войну в Украине за 24 часа. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что у него нет конкретного плана по войне в Украине.