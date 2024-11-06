Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, прокоментувавши нову заяву Трампа. Завершити війни не так і легко. А політики на хвилі перемоги люблять багато обіцяти.

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Чого очікувати від Трампа

Як наголосив Ус, інколи політики можуть стільки наобіцяти, а вже через кілька років починають відхрещуватися від своїх заяв. Потрібно подивитися, що саме Трамп буде робити.

Щоб завершити війни, потрібно безпосереднє втручання США. Але ми бачимо, що Штати не хочуть бути залученим гравцем у війні в Україні та у війні на Близькому Сході,

– сказав Ус.

Не варто забувати, що до 20 січня президентом Сполучених Штатів буде Джо Байден. Не можна виключати, що Україна зараз отримає гарне вікно можливостей щодо постачання зброї. А, можливо, буде навіть дозвіл на удари по Росії.

Ще до 20 січня триває епоха Байдена. Я сподіваюся, що він таки впише своє ім'я в історію як людина, яка закладе основи покращення позиції України. А потім вже подивимося, що робитиме Трамп,

– підкреслив Ус.

Трамп може бути ефективним у протидії вісі зла, куди входить і Росія, і Північна Корея, і Іран. Свого часу він робив жорсткі кроки. В цьому контексті варто згадати знищення іранського генерала Касема Сулеймані. Але потрібно переконати Трампа, що Росія така ж небезпечна, як і її союзники.

Свого часу Трамп говорив, що завершить війну в Україні за 24 години. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що в нього немає конкретного плану щодо війни в Україні.