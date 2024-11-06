Нам надрали задницы, – у Обамы эмоционально отреагировали на триумф республиканцев

Предварительные результаты выборов свидетельствуют о том, что республиканцы получают большинство в Сенате, а также, вероятно, будут доминировать в Палате представителей. Руководитель избирательной кампании Обамы прокомментировал эту ситуацию.

Хотя подсчет голосов еще продолжается, Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США и произнес победную речь. Он также поздравил коллег по Республиканской партии, которые впервые за 4 года смогли получить большинство мест в Сенате, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Мир через силу, – Зеленский поддержал видение Трампа после победы на выборах

Почему демократы проиграли

Джим Мессина, который руководил кампанией Барака Обамы в 2012 году, отреагировал на поражение демократов. Он заявил, что Демократическая партия имеет проблемы с коммуникацией с различными группами избирателей.

По его словам, у демократов потеряна связь с жителями сельских местностей, молодежью и латиноамериканцами.

Мессина призвал провести работу над допущенными ошибками и решить, как двигаться дальше.

Сегодня вечером нам надрали зад, и мы должны понять, как двигаться вперед таким образом, чтобы мы вернулись к партии большинства, которой мы были раньше,

– сказал политик.

К слову, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа, назвав его победу "впечатляющей".