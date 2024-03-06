Главная соперница Трампа Никки Хейли может объявить о выходе из президентской гонки - WSJ

Политик и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует объявить о выходе из борьбы за президентскую номинацию. Сейчас именно Хейли является главной конкуренткой Дональда Трампа на первичных выборах от Республиканской партии.

По данным источников The Wall Street Journal, ожидается, что Хейли выступит с соответствующим заявлением в среду, 6 марта.

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Хейли приняла это решение на следующий день после "супервторника" – дня в календаре предварительного голосования в 15 штатах, когда на кону стоит наибольшее количество делегатов. Хейли выиграла только в штате Вермонт из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Что будет дальше

Вероятно, политик подчеркнет, что продолжит отстаивать свою консервативную внутреннюю и внешнюю политику и предостережет от некоторых опасностей. Речь идет об изоляционизме и отсутствии финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона.

В начале кампании Хейли пообещала поддержать кандидата от Республиканской партии. Однако впоследствии она отказалась подтвердить это обязательство, когда ее спросили о ее сопернике Дональде Трампе.

Что я вам скажу, так это то, что у меня есть серьезные опасения по поводу Дональда Трампа. У меня есть еще более серьезные опасения относительно Джо Байдена,

– сказала Хейли в одном из интервью.

Решение Гейли снять свою кандидатуру гарантирует, что Трамп выиграет номинацию от Республиканской партии. Таким образом, политик снова встретится с Джо Байденом на выборах в ноябре 2024 года.

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