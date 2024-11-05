Может ли Трамп реализовать свои спекулятивные заявления по НАТО, в случае возвращения в Белый дом

Дональд Трамп неоднократно делал резкие заявления относительно НАТО, в частности, что страны-участницы Альянса, которые не тратят на оборону 2% ВВП, не получат гарантии безопасности от США. Поэтому в случае его повторного президентства Североатлантический альянс могут ждать потрясения.

Такое мнение высказал 24 Каналу бывший польский дипломат и представитель НАТО в России Роберт Пшель, добавив, что идеи Дональда Трампа относительно Альянса являются очень опасными. Также согласно плану Трампа, НАТО может обязаться не расширяться на Восток, а именно якобы не включать в Альянс Украину и Грузию.

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Это очень опасно

"Дональд Трамп способен расколоть НАТО, ведь у него есть много идей, в частности, по реформированию Альянса. Одна из них, в частности, заключается в том, что он видит угрозы для интересов США, в том, как функционирует НАТО", – заметил бывший польский дипломат.

Среди возможных угроз для Альянса в случае возвращения Трампа в Белый дом, это выход из его состава США. Однако для этого требуется согласие, в частности, Сената.

Но президент США имеет большие полномочия, он является главнокомандующим Вооруженных сил и может отдать приказ вывести войска из Европы или принимать решения, которые будут иметь финансовые последствия.

Такие заявления являются спекуляциями, по его мнению. Однако только заявление Трампа, который был лишь кандидатом в президенты, о том, что на страны, которые не платят 2% ВВП на оборону, не будет распространяться 5 статья НАТО, имела серьезные последствия.

Это очень опасно. Эта 5 статья функционирует хорошо, когда все страны и потенциальные противники также верят в то, что она вполне работает,

– сказал он.

С другой стороны, мы не знаем, какие будут результаты выборов, а с другой – если взглянуть на предыдущую каденцию Трампа, риторика была разной, но США оставались мощным союзником, который, в частности, поддерживал страны на восточном фланге Альянса.

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НАТО – важный союз и для европейских стран, и для США, когда есть серьезные угрозы, которые связаны не только с Россией, но и с Китаем. В такие времена нужно иметь союзников и друзей. Надеюсь, что новый президент США тоже будет так считать,

– отметил Роберт Пшель.

Заметим, что политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, предположил, если Трамп победит в президентских выборах, то США, вероятно, не выйдут из НАТО. В то же время он будет давить на страны ЕС относительно того, чтобы они сами больше средств вкладывали в оборону. По его мнению, если сложится такая ситуация, она может быть выгодна Украине.