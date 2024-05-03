Байден в предвыборный период планирует уменьшить внимание к Украине, – Politico

Через несколько месяцев в США пройдут выборы. Действующий президент США Джо Байден в предвыборной риторике не будет акцентировать на вопросе поддержки Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

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Предвыборный период Байдена

В издании отмечается, что после того, как Джо Байден получил огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине 60 миллиардов долларов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию США в войне в Украине.

Там отметили, что политики намерены обращаться к электорату, озабоченного экономическими проблемами.

Дело демократии будет оставаться центральным компонентом кампании переизбрания Байдена – как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности огнестрельного оружия и образования – поэтому Белый дом и помощники кампании заявили, что не предусматривают непрерывного толчка связей с общественностью усилить поддержку войны в Украине в ближайшие месяцы,

– говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".

Уже в этом году в ноябре в Соединенных Штатах пройдут выборы , на которых выберут нового президента страны. Заметим, что это будут 60 выборы главы США.

И все же, как отметили в издании, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, в основном считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.

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