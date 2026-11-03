Выборы в США, угроза шатдауна и риски для Украины: интервью с Остапом Ярышем

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Ярыш в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о последних днях предвыборной кампании в США и возможных сценариях для нашей страны. В случае победы демократов в Конгрессе и Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты могут оказаться в ситуации политического тупика и шатдаунов, что критически усложнит выделение новой помощи Киеву.

Последние дни предвыборной кампании в США могут определить не только расклад сил в Конгрессе, но и дальнейшую поддержку Украины. Политическое противостояние в Вашингтоне грозит новыми кризисами, в частности, шатдаунами, а для Киева дополнительным вызовом становится отсутствие украинского посла в США в критически важный момент.

Медиа-советник Razom for Ukraine Остап Ярыш в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что больше всего влияет на выбор американцев, как результаты выборов могут отразиться на помощи Украине и почему дипломатическая пауза в Вашингтоне создает серьезные риски для Киева.

Что на самом деле волнует американского избирателя перед голосованием

Что может спасти Трампа и республиканцев на выборах? Не станет ли раненый зверь еще более опасным для Украины и НАТО? Трамп и Джей Ди Венс ездят даже в те штаты, где республиканцы традиционно имели сильные позиции. Что больше всего беспокоит американских избирателей накануне голосования?

Действительно, в последние недели Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс активизировали кампанию, посещая штаты, где может быть небольшой разрыв между кандидатами от демократов и республиканцев. Там необходимо активизировать поддержку избирателей и побудить их прийти на избирательные участки и проголосовать.

Что для них в приоритете? Согласно опросам, американцев беспокоят цены на топливо и продукты, вопросы миграции, здравоохранения, коррупции во власти и войны в Иране. Они также упоминают об этом, но в контексте роста цен, вовлечения Америки и американских войск в войны за рубежом и конфликты.

Важно понимать, что у избирателей-демократов и избирателей-республиканцев могут быть разные приоритеты. Одни будут ставить на первое место вопросы нелегальной миграции или борьбы с леволиберальной повесткой. Это если говорить о консерваторах. Другие будут говорить о коррупции во власти, здравоохранении или миграции, но с другой точки зрения.

Если для консерваторов важно не допустить наплыва нелегальных мигрантов в США, то демократы и либералы больше обращают внимание на работу миграционной службы ICE, на методы депортации и задержания людей. Поэтому здесь важны разные контексты и точки зрения.

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Если демократы захватят обе палаты Конгресса, сможет ли Трамп обходить их решения? Насколько ему удастся реализовать собственную политику и будет ли расти сопротивление даже среди республиканцев?

Действительно, сейчас можно ожидать, что демократы все-таки возьмут Палату представителей. С Сенатом им будет сложнее. Есть возможность получить там большинство, но это будет не так просто, как в Палате представителей.

Если демократы все-таки возьмут Конгресс, то, думаю, США могут оказаться в тупиковой ситуации. С одной стороны, президент не будет подписывать законопроекты, которые будут принимать законодатели и продвигать демократы своим большинством. С другой – Конгресс может блокировать инициативы Дональда Трампа, необходимые ему для реализации собственной политики.

Это может касаться увеличения бюджетных расходов на войну в Иране или выделения средств на строительство стены. Это лишь два примера, но таких ситуаций может быть много. Конгресс также может блокировать назначения послов, судей и других должностных лиц в качестве средства давления на президента Трампа. Но и законодателям для эффективной работы необходимо, чтобы президент подписывал их законопроекты. Поэтому придется искать компромиссы и договариваться.

Я не знаю, будут ли демократы готовы идти на компромиссы с президентом и будет ли он готов принимать их политическую программу. Поэтому США могут оказаться в ситуации, когда в течение нескольких месяцев Конгресс фактически не будет принимать законы. Возможны даже "шатдауны", если не удастся принять бюджеты для работы правительства. Такой сценарий в США вполне вероятен.

Интересно, что президент США Дональд Трамп предположил, что республиканцы могут потерять контроль над Конгрессом после промежуточных выборов 3 ноября. В случае победы демократов он планирует активно использовать право вето, блокируя законопроекты оппонентов и вынуждая их договариваться, и уже назвал себя будущим "мистером Вето".

Могут ли Трамп и Маск использовать Украину во внутренней борьбе

Если после выборов в США начнется политический хаос, как это повлияет на поддержку Украины? Мы уже наблюдаем задержки с поставками ракет и перехватчиков для Patriot, которые закупила Европа. Может ли ситуация ухудшиться?

Могут возникнуть сложности с принятием решений о новой поддержке или выделении дополнительной помощи. Но может быть и иначе: Конгресс способен блокировать инициативы, которые могут навредить Украине, или те, что мы видели со стороны Дональда Трампа в отношении российского дизельного топлива или снятия санкций.

Конгресс может использовать механизмы, о которых я уже упоминал: блокирование назначений или отказ в выделении бюджета на инициативы президента.

Но я бы не слишком рассчитывал на то, что уже в январе, после начала работы нового Конгресса, мы увидим много новых законопроектов в поддержку Украины или инициатив по выделению помощи. С этим будет не так просто.

Скорее всего, мы увидим возможные расследования со стороны законодателей, в частности в отношении действий должностных лиц администрации или людей из властных кругов, которые касались Украины. Скажем, Илон Маск. Знаю, что сейчас у законодателей большой интерес вызвать его на слушания и начать расследование, в частности по поводу истории со Starlink.

Также законодатели хотят больше узнать о том, как в Пентагоне принимались решения о задержке поставок средств противовоздушной обороны или сбоях с разведданными. Что на самом деле произошло? Действительно ли это была техническая ошибка из-за погодных условий, или за этим стояло другое решение? Думаю, законодатели будут требовать от должностных лиц администрации ответов на эти и другие вопросы.

Но если мы окажемся в тупике, когда для новой помощи Украине потребуется двухпартийное большинство в обеих палатах и подпись президента, это может оказаться сложной задачей.

Теоретически ситуацию можно будет преодолеть супербольшинством – более 60% голосов. Тогда Конгресс сможет преодолеть право вето президента. Но путь к этому может быть очень сложным.

Я разговаривала с Уриэлем Эпштейном, исполнительным директором некоммерческой организации Renew Democracy Initiative, который активно общается с демократами и республиканцами. Он опасается, что Трамп и Маск после возможного провала и начала расследований могут использовать Starlink и Starshield для шантажа Украины или блокировать их работу. Могут ли они лично создавать нам препятствия? Трамп также может обвинить Украину и Владимира Зеленского в поражении республиканцев, хотя Украина не является причиной главных проблем американских избирателей?

Такой вариант возможен. Если демократы сосредоточат свои расследования именно на Украине и на том, что Дональд Трамп, по их мнению, совершил что-то незаконное, президент может действовать вопреки им и использовать эту ситуацию в своих интересах.

Мне кажется, потенциально опасной для Украины будет ситуация, когда риторика демократов в этих возможных расследованиях сосредоточится на том, что Дональд Трамп предал Украину. Тогда это может звучать примерно так: "Вы либо с Украиной, либо с президентом Трампом. Вы либо с Украиной, либо с Америкой".

Именно так это может воспринять значительная часть республиканцев – и президент, и избиратели. Думаю, важно не допустить, чтобы такая риторика укоренилась. Частично мы уже видели ее осенью 2019 года, во время процедуры первого импичмента Дональда Трампа после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Тогда демократы также пытались использовать эту ситуацию в своих интересах. Украина стала заложницей политических игр и внутрипартийных споров. Значительную часть республиканцев тогда настроили против Украины, возможно, и самого Дональда Трампа тоже.

Сейчас важно, чтобы демократы понимали это и не ставили собственные партийные интересы выше помощи Украине и ее реальных потребностей. Мы не должны снова оказаться в ситуации, когда республиканцы будут воспринимать все так: "Вы либо с Украиной, либо с Америкой, Трампом или Республиканской партией". Это еще один риск, на который стоит обратить внимание.

Республиканцы, готовые противоречить Трампу, и фактор выборов

Вы упоминали дебаты в восьмом округе Пенсильвании, где кандидат-республиканец выступил против дизельного соглашения Трампа с Москвой и пообещал добиваться возобновления санкций. Насколько многие республиканцы могут занять такую позицию, подчеркивая, что это вопрос не только Трампа, но и имиджа США?

В случае с восьмым округом Пенсильвании это было важно услышать, потому что там проживает большая украинская община, а также польская и литовская диаспоры. Для них эти вопросы важны. Поэтому конгрессмен, который переизбирается, рассчитывает на голоса этих избирателей, и их мнение имеет для него значение.

Что касается того, хватит ли республиканцев, которые будут противоречить Дональду Трампу, – это важный вопрос. Думаю, такие люди будут, и мы увидим их еще до января.

С одной стороны, это будут конгрессмены и сенаторы-республиканцы, которые завершают политическую карьеру и после января уже не будут членами Конгресса. Они могут использовать свой оставшийся политический капитал, чтобы предотвратить нанесенный ущерб, восстановить санкции против России или остановить соглашение о дизельном топливе.

Мы уже видим это на примере законодателей, которые активно пишут письма в Пентагон, Белый дом и частные компании. Многие из этих республиканцев завершают свою карьеру в январе и готовы сейчас сосредоточиться на этих вопросах.

С другой стороны, есть законодатели, которые продолжат работу в Конгрессе и останутся членами Республиканской партии, но для них вопрос Украины также принципиально важен. Надеюсь, мы увидим больше таких голосов.

Важным будет и результат выборов, и то, как поведет себя Республиканская партия. Нельзя исключать, что в случае поражения часть законодателей задумается: Дональд Трамп не смог обеспечить нам победу на выборах, так насколько большое его влияние в целом?

Я говорю не о ядре электората Трампа, а о независимых избирателях и тех, кто колеблется и может изменить свое мнение. Возможно, после выборов Республиканской партии придется определиться, в каком направлении двигаться дальше: немного расширить свой кругозор или до конца оставаться верной Дональду Трампу и строить свою партийную линию вокруг него. Думаю, это один из важных вопросов, который республиканцы должны себе задать.

Может ли после возможного поражения на выборах у республиканцев исчезнуть страх перед Трампом?

Это гипотетический сценарий. С одной стороны, такое возможно, если они увидят, что Дональд Трамп не смог обеспечить им победу. С другой – если речь идет об округах или конгрессменах из очень "красных" районов, где у Трампа большая поддержка, они, думаю, будут учитывать это.

Ситуации могут быть разными. Например, конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик из Пенсильвании, представляющий первый округ. Сейчас он переизбирается в округе, где много избирателей Камалы Харрис и демократов. Очевидно, ему нужно апеллировать к этим людям, к независимым избирателям и даже к представителям противоположного лагеря, которым, возможно, не нравится либеральная или левая повестка Демократической партии, но в то же время не нравится и Дональд Трамп. Они ищут некую середину.

Есть и другие конгрессмены, например Анна Паулина Луна из Флориды. В ее округе поддержка Дональда Трампа прочна, и она опирается на мнение избирателей, которые ожидают от своей конгрессвумен такой же политики, как и администрация. Поэтому ситуации очень разные. Каждый округ можно рассматривать буквально под микроскопом, чтобы понять общую картину.

Олешки, переговорный трек и саммит в Майами

Операция гуманитарной миссии в Олешках с участием Мелании Трамп стала самым длительным перемирием за время полномасштабной войны. В то же время Дональд Трамп несколько раз заявлял, что окончание войны близко, как никогда. Рассчитывал ли он, что эта операция поможет ему накануне выборов?

Дональд Трамп, пожалуй, более сотни раз за последние два года говорил, что завершение российско-украинской войны ближе, чем когда-либо. То есть это не новые аргументы. Мы слышали их и летом, и весной, и зимой, и в прошлом году также очень много раз.

Я не думаю, что Дональд Трамп делал ставку на эту операцию как на событие, которое может положить конец войне. Но, насколько я знаю, люди с американской стороны, которые работали над этим, рассматривают ее как потенциальное начало расширения подобных операций.

Мы слышали заявления со стороны Украины и России, а также из офиса первой леди. Сама Мелания Трамп воспринимает это как успех, ведь людей удалось спасти.

Кстати, первая леди США Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной операции в Олешках, завершившейся вечером 1 ноября. По ее словам, в регион доставили необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек, а сама операция прошла успешно. Трамп выразила надежду, что этот опыт станет основой для установления прочного мира между Украиной и Россией.

Насколько я понимаю, есть желание проводить подобные операции в будущем. Это пример того, что, если не удается завершить войну, Америка, по крайней мере, может выступать посредником в таких вопросах.

Меня часто спрашивают, был ли это предвыборный ход и было ли решение обусловлено тем, что выборы в США состоятся через несколько дней. Я не думаю, что расчет был именно на это. Операция в Олешках не является тем фактором, который заставил бы неопределившихся избирателей изменить мнение или тех, кто колеблется, пойти на выборы.

Возможно, это добавило очков имиджу первой леди среди людей, которые следят за ее работой и за ситуацией в Украине. Но определяющим фактором перед выборами это не было.

Может ли после выборов измениться подход администрации Трампа к переговорам? Виткофф и Кушнер также могут стать фигурантами расследований. Повлияет ли это на переговорный процесс?

Фамилии Кушнера и Виткоффа также звучат в разговорах в Конгрессе, когда речь идет о возможных расследованиях или слушаниях. К этим лицам также проявляется интерес. Что касается того, изменится ли ход переговоров, то помним, что после дня выборов и до начала работы нового Конгресса останется два месяца.

Выборы состоятся 5 ноября, а Конгресс начнет работу в начале января. То есть впереди еще весь ноябрь и декабрь. За эти два месяца может произойти много событий.

Помним, что на середину декабря запланирован "саммит в Майами ", куда США пригласили Россию и, вероятно, также могут пригласить Владимира Зеленского. Мы не знаем, приедет ли Путин и приедет ли Зеленский, но возможность такой трехсторонней встречи сейчас активно обсуждается в Соединенных Штатах.

Также помним, что Дональд Трамп планирует зарубежный визит, в ходе которого может встретиться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Об этом тоже говорили. Но мы не знаем, состоится ли такая встреча. Пока что Трамп лишь заявил, что потенциально заинтересован в ней, но подтверждения не было.

Поэтому в течение этих двух месяцев, пока еще будет работать предыдущий состав Палаты представителей и Сената, мы, думаю, увидим много изменений. Ситуация может развиваться в разных направлениях.

Лавров приезжал на встречу министров иностранных дел G20 в США, где обсуждалась подготовка к саммиту в Майами. Как американцы воспринимают присутствие представителя страны-агрессора на таких мероприятиях? Следят ли за этим?

Думаю, за этим событием следили в основном журналисты-международники, которые его освещали. В целом в американских СМИ я не видел широкого освещения. В последние дни было много политических обсуждений, в частности ситуации в нескольких ключевых штатах, где борьба идет очень ожесточенно и пока непонятно, кто из кандидатов получит поддержку – демократы или республиканцы.

По результатам моего анализа американских СМИ, в течение последних недель там в основном говорят о выборах в США, предвыборной гонке и скандалах. Особое внимание уделяется Мичигану, Аляске и Техасу – штатам, которые в конечном итоге могут стать ключевыми в определении того, кто будет контролировать Конгресс.

Поэтому разговоров о выборах значительно больше, а о Лаврове и международной политике – меньше. Даже ситуация в Олешках, за исключением Newsweek и еще нескольких американских СМИ, не привлекла такого внимания, какое могла бы получить, скажем, в непредвыборный период.

Почему отсутствие посла Украины в Вашингтоне является большой проблемой

Насколько важно для Украины сейчас иметь посла в США? Могло ли бы его присутствие укрепить нашу позицию в Вашингтоне?

Крайне важно иметь украинского посла сейчас в Вашингтоне. Безусловно, там есть глава дипмиссии Денис Сеник, который вместе с командой пытается делать все возможное, чтобы рассказывать об Украине на американских телеканалах и в офисах конгрессменов. Но все же не хватает лидера.

Это также вопрос ресурсов. При наличии посла Денис Сеник мог бы сосредоточиться на других важных задачах и усиливать те направления, где поддержка необходима. Поэтому отсутствие посла сейчас действительно не играет Украине на руку.

Думаю, было бы хорошо как можно скорее решить этот вопрос, чтобы украинская поддержка на этом фронте оставалась прочной. В ноябре и особенно в последующие месяцы она будет чрезвычайно нужна.

То есть важно работать не только с администрацией Трампа, но и с избирателями, конгрессменами и различными группами влияния?

Конечно. Это работа с Конгрессом, общественностью, ключевыми штатами и различными группами – консерваторами, либералами. Также работа с американскими СМИ, администрацией, ключевыми ведомствами, Офисом президента, Государственным департаментом и Пентагоном. Направлений чрезвычайно много, и в условиях ограниченных ресурсов охватить их все очень сложно.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.