Когда станет известно, кто именно одержал победу в выборах в США: детали от BBC

В Соединенных Штатах 5 ноября проходят голосования за кандидатов в президенты США. Результаты голосования, как правило, объявляют через несколько часов, однако в этом году все может произойти иначе.

Ведь борьба за пост президента США в этом году крайне напряженная, а кандидаты в основном имеют равные шансы на победу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Интересно "Кокосовая пальма", Тейлор Свифт и тиктокеры: как Камала Харрис влюбляет в себя поколение Gen Z

Как будет происходить голосование 5 ноября

Выборы имеют фиксированную дату – вторник после первого понедельника ноября. На этот раз это 5 ноября 2024 года, но здесь есть нюансы, немало американцев имеют возможность проголосовать досрочно. Этим правом, например, уже воспользовались действующий президент Джозеф Байден и его предшественник – 100-летний Джимми Картер.

Кроме них, право проголосовать досрочно (лично или по почте) имеют еще миллионы американцев. Так, в Северной Каролине открепительные бюллетени для досрочного голосования начали рассылать еще 6 сентября, впоследствии такую возможность открыли в Алабаме и Висконсине. Также досрочно личное голосование началось в Миннесоте, Южной Дакоте и Вирджинии.

Какой прогноз на победителя в президентских выборах в США: смотрите на карте

Избирательные участки в США откроются в 5:00 – 7:00 и будут работать до 18:00 – 20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

Когда объявят результаты выборов в США

Журналисты отметили, что на некоторых президентских выборах в США победителя называли поздно ночью или на утро следующего дня. Однако на этот раз из-за ожесточенной борьбы во многих штатах информация о прогнозируемом победителе может появиться позже.

Сейчас как демократка Камала Харрис, так и республиканец Дональд Трамп в течение последних недель идут нога в ногу в шансах получить президентское кресло. Более того, небольшой разрыв в результатах может также означать пересчет голосов.

Например, в так называемом "шатком" штате Пенсильвания потребуется общий пересчет, если разница между голосами составит полпроцента. На выборах 2020 года эта разница составляла чуть более 1,1 процентного пункта.

Кроме того, возможны также и юридические обжалования результатов голосования. Так, более 100 исков подали еще до выборов, о праве голоса и управления избирательными списками со стороны республиканцев.

Также к задержке объявления результатов голосования могут привести любые беспорядки, особенно на избирательных участках.

В то же время в некоторых штатах, в частности в "ключевом" Мичигане процесс подсчета голосов ускорили.

Как происходит подсчет голосов в выборах

Журналисты отметили, что сначала обычно считают голоса, поданные в день выборов. Затем уже начинается подсчет ранних голосов и тех, что были отправлены по почте. После этого в счет включают обжалованные бюллетени, голоса, присланные из-за границы и военные бюллетени.

Местные работники на выборах, которых иногда назначают, а иногда выбирают, проверяют, обрабатывают и подсчитывают отдельные голоса в процессе.

Проверка бюллетеней также включает сравнение общего количества поданных бюллетеней с количеством активных избирателей, а также тщательную проверку каждого бюллетеня на наличие признаков повреждения, таких как разрывы или пятна. Любые расхождения, обнаруженные во время такой проверки, документируются и тщательно расследуются.

Подсчет бюллетеней осуществляется преимущественно с помощью электронных сканеров, которые эффективно обрабатывают результаты. Однако в некоторых случаях для обеспечения точности может потребоваться ручной подсчет или дополнительная проверка результатов.

Каждый штат и местная юрисдикция применяет строгие правила, регулирующие процесс подсчета голосов, в частности, кто имеет право участвовать в подсчете, последовательность обработки голосов и прозрачность процедур. Эти правила также определяют роль наблюдателей от партий, очерчивая их способность контролировать и, в некоторых случаях, оспаривать определенные аспекты процесса подсчета голосов.

Стоит отметить, что процесс подсчета голосов происходит фактически в режиме онлайн и наблюдать за обновлением данных – это еще одна американская традиция. Результаты выборов станут известны уже в ночь на 6 ноября (если разница будет минимальной, подсчет может затянуться). Официально Коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года (определенный законом первый вторник после второй среды декабря).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства в Коллегии выборщиков, то президента США будет определять Палата представителей. Там сейчас большинство у Республиканской партии, однако такой сценарий считается маловероятным. Сейчас такое было только дважды – в 1800 и 1824 годах.

Какие ключевые штаты надо отслеживать в этих выборах

В Соединенных Штатах избирательные участки начнут закрываться в 18:00 по восточному времени во вторник (соответствует 1:00 по киевскому времени). Окончательное закрытие избирательных участков состоится в 1:00 по восточному времени рано в среду (или в 8:00 по киевскому времени).

Эксперты указывают, что результаты выборов будут зависеть от семи ключевых штатов, которые сейчас "колеблются": Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин, где как действующий вице-президент Камала Харрис, так и бывший президент Дональд Трамп имеют реальные шансы на победу.

Среди важных моментов в выборах есть такие часы:

19:00 по восточному времени (02:00 по киевскому времени) – закрываются избирательные участки в Джорджии и еще пяти штатах, а также частично в двух других. В это время телеканалы США, вероятно, начнут объявлять первые прогнозы, в частности для менее конкурентных штатов, например Кентукки.

19:30 по восточному времени (02:30 по киевскому времени) – закрываются участки в трех штатах, включая Северную Каролину.

20:00 по восточному времени (03:00 по киевскому времени) – закрываются участки в Пенсильвании, еще 15 штатах и округе Колумбия, а также частично в Мичигане и еще четырех штатах.

21:00 по восточному времени (04:00 по киевскому времени) – закрываются все остальные участки в Мичигане, а также заканчивается голосование в Аризоне, Висконсине и еще 12 штатах.

22:00 по восточному времени (05:00 по киевскому времени) – закрываются участки в Неваде и еще двух штатах, а также частично в двух других.

Что будет, если результаты выборов обжалуют

После подсчета голосов марафон не заканчивается – дальше у кандидатов есть 2 месяца на обжалование результатов выборов и судебные разборки. Известно, что штабы Трампа уже готовят иски, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Зато большинство губернаторов штатов заявили, что готовы подтвердить результаты выборов.

Окончательные результаты утверждаются после подсчета всех действительных голосов и завершения всех пересчетов. Такое утверждение происходит сначала на местном уровне, а затем на государственном.

Удостоверение избирателей, которые будут представлять свой штат в коллегии выборщиков, обычно осуществляется исполнительной властью штата, как правило, губернатором. Эти избиратели должны собраться в своих штатах 17 декабря, чтобы отдать свои голоса, которые затем будут отправлены в столицу страны.

6 января новый Конгресс США соберется на совместное заседание, чтобы официально подсчитать голоса избирателей, причем на заседании будет председательствовать действующий вице-президент.

После президентских выборов 2020 года бывший президент Дональд Трамп отказался признать свое поражение, зато призвал своих сторонников собраться в Капитолии США во время сессии Конгресса, которая должна была засвидетельствовать победу Джо Байдена.

В частности, Трамп призвал тогдашнего вице-президента Майка Пенса отклонить результаты выборов, но тот в конце концов это отклонил.

После беспорядков в Капитолии Конгресс снова собрался, и 147 законодателей-республиканцев проголосовали, пытаясь отменить результаты выборов, хотя их усилия оказались безуспешными.

В ответ на эти события было принято новое избирательное законодательство, которое усложнило обжалование результатов выборов в отдельных штатах. Эти законы также разъяснили, что вице-президент не имеет полномочий в одностороннем порядке отменять результаты голосования.

Несмотря на эти изменения, наблюдатели ожидают, что на предстоящих выборах 2024 года на местном уровне и на уровне штатов могут появиться попытки задержать подсчет голосов.

Стоит отметить, что Трамп, его соратник по кампании Джей Ди Вэнс и несколько известных республиканских лидеров до сих пор четко не заявили о своих намерениях по признанию результатов выборов, если Трамп снова столкнется с поражением.

Как объявляли результаты выборов в США ранее

Президентские выборы 2020 года в США состоялись во вторник, 3 ноября, но лишь утром в субботу, 7 ноября, американские телеканалы официально объявили Джо Байдена победителем. Это объявление было сделано после того, как стало понятнее, какие результаты подсчета голосов в Пенсильвании.

В отличие от этого, предыдущие выборы происходили гораздо быстрее.

В 2016 году Дональд Трамп был объявлен победителем через несколько часов после закрытия избирательных участков, около 3:00 утра по восточному времени (10:00 по киевскому времени) на следующий день.

Так же в 2012 году победа Барака Обамы была прогнозирована еще до полуночи в ночь выборов.

Выборы 2000 года между Джорджем Бушем и Альбертом Гором, однако, запомнились своей длительной неопределенностью. Хотя голосование состоялось 7 ноября, противоречивая борьба за результаты во Флориде привела к затяжному процессу, а окончательное решение было объявлено только 12 декабря.

В конце концов, вмешался Верховный Суд США, который остановил пересчет голосов и объявил Буша победителем.

Когда будет инаугурация президента

Избранный президент начнет свой срок после инаугурации, которая состоится в понедельник, 20 января 2025 года, на территории комплекса Капитолия США.

Это будет 60-я инаугурация президента в истории США.

В этот день новый президент принесет присягу на верность Конституции, после чего он выступит с инаугурационной речью.