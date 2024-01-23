Хейли побеждает Байдена увереннее, чем Трамп, – Пионтковский о предвыборной стычке в США
Пока нельзя однозначно утверждать, что единственным кандидатом от республиканцев станет Дональд Трамп. Согласно результатам праймериз, у кандидата Никки Хейли 40%, поэтому она может обогнать Трампа, у которого пока 50%.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что Никки Хейли имеет жесткую проукраинскую позицию. Ее поддерживает истеблишмент Республиканской партии.
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Как может измениться выбор американцев
На президентское кресло страны претендуют три человека – это Джо Байден, Дональд Трамп и Никки Хейли. Есть разные опросы по результатам каждого из них. К примеру, если на выборах будет противостояние между Трампом и Байденом, то цифры показывают победу Трампа с отрывом в 5%.
Это объяснимо тем, что изменились настроения в главных группах поддержки Байдена, которые обеспечили его победу в 2020 году. Сюда относятся леволиберальное крыло партии, афроамериканцы, молодежь. Сейчас эти группы пронизаны популярными пропалестинскими настроениями, потому критикуют Байдена за поддержку Израиля. Под этим давлением он уступает Трампу.
Если в финале президентской гонки будут Байден и Хейли, то она выиграет у него с 17%. Она увереннее побеждает Байдена, чем Трамп, потому что ее поддерживают практически все независимые кандидаты,
– подчеркнул Андрей Пионтковский.
Американских кандидатов условно можно разделить на 3 категории: склонных голосовать за демократов, за республиканцев и 20% колеблющихся, то есть независимых.
Почему Хейли может проиграть на праймериз
"Никки Хейли очень грамотно строит свою предвыборную кампанию. Она против Байдена и Трампа, против смотрящих в прошлое 80-летних кандидатов, тогда когда США нужно будущее, победа в войне и полная поддержка Украины и Израиля", – добавил Пионтковский.
У Трампа и Байдена очень большие антирейтинги, а позиция Хейли пользуется наибольшим спросом в американском обществе. Но все-таки она может проиграть праймериз. Все потому, что Хейли побеждает среди общенациональной аудитории, а у праймериз другая выборка. Как правило, туда входят заангажированные партийные активисты, среди них большая группа фанатов Трампа.
Это один из парадоксов американской двухпартийной системы, ведь кандидат, который может выиграть выборы у любого соперника, даже не может пройти на эти выборы через сито своей партии,
– заметил Пионтковский.
Можно провести опрос, кого выберут люди между Байденом и Хейли. Это поможет Хейли увеличить свои шансы на выборах. Людям нужно показать, что она популярнее среди американцев, чем Трамп.
"Очень опасно доверять Трампу кресло в Овальном кабинете, учитывая его отношение к Украине", – подчеркнул российский публицист из США.
Президентские выборы в США: актуальные новости
- Губернатор Флориды Рон Десантис снял свою кандидатуру на выборах и выразил поддержку Дональду Трампу. Этому предшествовали партийные выборы в штате Айова, на которых ему не удалось обогнать Трампа. Ранее с предвыборной гонки сошел еще один кандидат-республиканец – Вивек Рамасвами. Следовательно, главная борьба идет между Трампом и Хейли.
- Трамп не сдерживается в своих высказываниях и удивляет новыми заявлениями. Во время встречи со своими поклонниками он сказал, что якобы может закончить войну еще до того, как войдет в Овальный кабинет. Политик отметил, что хорошо знает Путина и Зеленского, поэтому сможет все "урегулировать".
- Кроме того, Трамп обвинил Европу в том, что она помогает Украине меньше, чем США. Он подчеркнул, что цифры нужно сравнить, ведь сейчас эти суммы несравнимы.
- Бывший президент США озвучил еще одно циничное заявление. Трамп подчеркнул, что "хорошо ладит с Путиным", поэтому сможет разрешить ситуацию в Украине. Он добавил, что проблемы якобы состоят в фальшивых новостях. Если бы они были правдивыми, то "90% наших проблем в этой стране было бы решено".