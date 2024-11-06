Выборы в США: отрыв между Трампом и Харрис сократился благодаря Калифорнии

В США после выборов 5 ноября продолжается подсчет результатов. Сначала Трамп ощутимо лидировал по количеству голосов, однако теперь отрыв между ним и Харрис сократился.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные The New York Times. В других штатах еще продолжается подсчет голосов.

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На сколько сократился отрыв между Трампом и Харрис

По данным The New York Times, победа в Калифорнии и Вашингтоне принесла действующему вице-президенту США сразу 66 выборщиков. Таким образом отрыв между кандидатами в президенты в очередной раз сократился.

Впоследствии стало известно, что Трамп забрал голоса в Северной Каролине и Северной Дакоте. В то же время Харрис забрала голоса избирателей в Орегоне.



Отрыв между Трампом и Харрис сократился благодаря Калифорнии / Карта The New York Times

Кроме этого, Трамп получил голоса и в Южной Дакоте.

Интересно, что издание The New York Times прогнозирует победу Дональду Трампу в выборах в президенты США. Его шансы оценивают в 88%.

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