Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані The New York Times. У інших штатах ще триває підрахунок голосів.

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На скільки скоротився відрив між Трампом та Гарріс

За даними The New York Times, перемога у Каліфорнії та Вашингтоні принесла чинній віцепрезидентці США відразу 66 виборників. Таким чином відрив між кандидатами у президенти вкотре скоротився.

Згодом стало відомо, що Трамп забрав голоси у Північній Кароліні та Північній Дакоті. Водночас Гарріс забрала голоси виборців в Орегоні.



Відрив між Трампом та Гарріс скоротився завдяки Каліфорнії / Карта The New York Times

Окрім цього, Трамп здобув голоси й у Південній Дакоті.

Цікаво, що видання The New York Times прогнозує перемогу Дональду Трампу у виборах в президенти США. Його шанси оцінюють у 88%.

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