Есть готовые решения: как выборы в США повлияют на военную помощь Украине

Выборы президента США, которые состоятся уже 5 ноября, будут иметь влияние на всю мировую политическую арену. В том числе и на события в Украине, но не стоит переоценивать это влияние и пытаться почувствовать его уже в ближайшей перспективе. Тогда как с точки зрения поддержки Украина может чувствовать себя в безопасности.

Такое мнение 24 Канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко и добавил, что спрогнозировать точно дальнейшее поведение Белого Дома пока сложно. А Украина в определенном смысле застрахована от поспешных решений администрации нового президента после выборов.

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Для Украины ничего не изменится сразу

Руководитель Центра военно-правовых исследований призвал не торопиться с поспешными выводами сразу же после выборов и напомнил, что Украина так или иначе продолжит получать обещанную помощь от США.

Выборы будут влиять на многое, но не стоит преувеличивать их значимость. Потому что для Украины на 2025 год определенные решения уже есть, и они администрацией Байдена согласованы и приняты,

– отметил Мусиенко.

Зато военный эксперт обратил внимание на более важный аспект: как будет складываться взаимодействие США и Украины в длительной перспективе. Потому что даже к риторике Дональда Трампа о "прекращении войны за 1 день" можно относиться по-разному. Или же Украина получит такую мощную поддержку, что заставит Россию остановиться, или же будет брошена на произвол судьбы, что маловероятно, потому что пакеты военной поддержки спланированы заранее.

"И вот вопрос, какое решение будет у Трампа. Продолжит ли он или увеличит поддержку, или вообще прекратит ее. И даже в России уже выразили скепсис относительно того, что Трамп что-то сможет решить для завершения войны и принуждения Украины к миру", – сказал Мусиенко.

В свою очередь панические настроения относительно ситуации на фронте в публикациях западных медиа военный эксперт считает проверкой реакции Украины и Запада. Потому что именно такие публикации появлялись и накануне полномасштабного вторжения и давали Украине максимум несколько дней против российского нашествия.