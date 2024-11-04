Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко і додав, що спрогнозувати точно подальшу поведінку Білого Дому наразі складно. А Україна у певному сенсі застрахована від поспішних рішень адміністрації нового президента після виборів.

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Для України нічого не зміниться одразу

Керівник Центру військово-правових досліджень закликав не квапитись із поспішними висновками одразу ж після виборів та нагадав, що Україна так чи інакше продовжить отримувати обіцяну допомогу від США.

Вибори будуть впливати багато на що, але не варто перебільшувати їх значущість. Бо для України на 2025 рік певні рішення вже є, і вони адміністрацією Байдена погоджені та ухвалені,

– зазначив Мусієнко.

Натомість військовий експерт звернув увагу на більш важливий аспект: як складатиметься взаємодія США та України у тривалій перспективі. Бо навіть до риторики Дональда Трампа про "припинення війни за 1 день" можна ставитись по-різному. Або ж Україна отримає таку потужну підтримку, що змусить Росію зупинитись, або ж буде покинута напризволяще, що малоймовірно, бо пакети військової підтримки сплановані наперед.

"І от питання, яке рішення буде у Трампа. Чи він продовжить або збільшить підтримку, чи взагалі припинить її. Та навіть в Росії вже висловили скепсис щодо того, що Трамп щось зможе вирішити для завершення війни та примушування України до миру", – сказав Мусієнко.

Своєю чергою панічні настрої щодо ситуації на фронті у публікаціях західних медіа військовий експерт вважає перевіркою реакції України та Заходу. Бо саме такі публікації з'являлись і напередодні повномасштабного вторгнення та давали Україні максимум кілька днів проти російської навали.