Выборы президента США: в 25 штатах уже открылись избирательные участки для голосования

В Соединенных Штатах 5 ноября проходят выборы президента страны. Избирательные участки для голосования открылись уже в 25 штатах страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Голос Америки". В этот день американцы главным образом будут выбирать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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Где сейчас открыты избирательные участки в США

По состоянию на 8 утра по Вашингтону (15:00 по Киеву) избиратели в США уже голосуют на участках в ряде штатов.

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В частности в такие часы в США открылись избирательные участки:

С 5 утра работают отдельные участки в Вермонте .

. С 6 открылись участки Коннектикута, Кентукки, Мейна, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Вирджинии .

. С 6:30 заработали участки в Северной Каролине, Огайо, Западной Вирджинии .

. С 7 утра избиратели могут отдать свой голос в Алабаме, Делавэре, округе Колумбия, Флориде, Джорджии, Нью-Гемпшире, Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Луизиане, Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане, Миссури, Пенсильвании, Род-Айленде, Южной Каролине, Вайоминге .

. В 8 утра по Вашингтону открывается ряд избирательных участков в штатах в центре и на западе страны. В частности, это Аризона, Айова, Миннесота, Миссисипи, Оклахома, Северная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Висконсин .

. В 8:30 по Вашингтону откроются участки в Арканзасе.

К слову, в городке Диксвилл-Нотч на севере США уже первыми объявили результаты выборов президента США. Там Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса каждый.