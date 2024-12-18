Украина готовится внедрить электронное голосование на выборах президента, – Politico

В Украине изучают европейский опыт проведения выборов. Не исключено, что после завершения войны, голосовать можно будет онлайн.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года. Впрочем, из-за вторжения России их проведение оказалось невозможным. У Зеленского заверили, что президентские выборы планируют провести сразу после окончания войны, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Украина хочет ввести онлайн-голосование

Как рассказала председатель комитета по вопросам организации государственной власти в украинском парламенте Елена Шуляк, Киев сейчас ищет эффективные практики, которые помогли бы провести предстоящие выборы наиболее демократичным способом.

Для этого чиновники изучают европейские модели избирательного законодательства, в частности электронного голосования.

Даже после войны одной из ключевых проблем будет оставаться предоставление возможности голосовать гражданам, которые разъехались по всему миру, или находятся на оккупированных Россией территориях.

Нас интересуют нюансы электронного голосования и ихническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в частности с точки зрения ИТ-безопасности,

– сказала нардеп.

Она добавила, что депутаты также рассматривают возможность голосования по почте, личное голосование за рубежом в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии при Совете Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты минимум за год до даты следующих выборов в Украине.

Шуляк считает, что после окончания военного положения для проведения выборов понадобится "минимум полгода".