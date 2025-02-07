Это не пустой звук: почему США и Россия настаивают на выборах в Украине

Поговорим о выборах в Украине в 2025 году и почему это не пустой звук.

Активизация темы выборов

В 2023 году, когда мы имели первую волну намеков, что Украина должна организовать выборы, чтобы сохранить свой демократический статус, ОПОРА вместе с 200 неправительственных организаций выступила против и привела ключевые аргументы, почему выборы во время активной фазы войны опасны. Об этом заявила Ольга Айвазовская, информирует 24 Канал.

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С тех пор не изменилась ни законодательная база, ни вызовы, ни улучшился вопрос безопасности, или не было предоставлено Украине реальных гарантий содействия. Более того, военные, которые на фронте, с откровенным раздражением реагируют на сообщения о выборах.

Это я ссылаюсь на людей, которые наблюдали за процессом в поле годами, поэтому понимают, чего стоили сверхусилия их провести между 2014 и 2022 годом, поэтому, насколько это будет сложнее сейчас, когда мы продолжаем терять территории, а не отвоевываем свое.

Зато последние дни мы слышим новые заявления о необходимости проведения выборов, особенно в условиях реализации режима прекращения огня. Все это звучит одновременно и от спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога, и в заявлениях главы Кремля. Поэтому, так выглядит, что здесь есть причинно-следственные связи. Это очень беспокоит украинских журналистов и граждан, поэтому я попробую немного навести четкость в этом вопросе, не претендуя на истину.

США судят по собственному опыту

Новая Администрация США имеет прямой подход к коммуникациям, как с друзьями и партнерами, так и врагами. Призывы к выборам от пропрезидентского политика Линси Грэма и хорошего друга Украины звучали еще осенью 2023 года. Мир несколько отличается от привычного, а вопрос проведения выборов для них не является уникальным.

Как мне неоднократно говорили представители консервативных групп, в США выборы проходили и во время Гражданской войны, и во время Второй мировой. На самом деле в 1864 году президентом США был избран Авраам Линкольн, хотя Южные штаты Конфедерации не голосовали. Аргумент о том, что это были выборы, которые не знали стандартов и требований к демократической перезагрузке власти, принимается, но все же собственная история и убеждения являются ценностным ориентиром.

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Аргумент, что во время Второй мировой активные боевые действия не охватили Америку, а основные события разворачивались на других континентах, не является для всех убедительными. Выборы в недавней истории происходили и в Афганистане, который точно не был безопасным для мирных и демократических преобразований. Поэтому, со стороны штатов собственная историческая призма создает собственное отношение к процессу.

Нам обещают рано или поздно представить план завершения войны президента Дональда Трампа, и я почти не сомневаюсь, что там будет вопрос выборов. Открытым остается вопрос, на каком именно этапе:

после режима прекращения огня,

до завершения правового режима военного положения и его причин – войны,

или же после завершения активной фазы войны.

Мое ощущение, хотя оно и бездоказательное, что – между прекращением огня и до завершения правового режима военного положения. В условиях исключения из соответствующего закона прямого запрета, такие процессы становятся возможными, хотя и нежелательными, если фактическая ситуация не изменится. Россия не может предоставить такие гарантии, которые бы не могла сама нарушить и обвинить в этом Украину.

Чего добивается Россия

Зато россияне заявляют о необходимости выборов, но совсем по другим мотивам, по совершенно другим причинам и с полным цинизмом, как для государства, из-за которого у нас и не происходит избирательный процесс с 2022 года. А также – как государство, не имевшее честных и свободных выборов, оппозиции, свободы слова, пестрого и свободного неправительственного сектора, как минимум, уже лет 14 – 15 так.

И вот этот авторитарный режим что-то говорит о демократии, но на самом деле:

с 2014 года не признает легитимность украинской власти, поэтому не переизбрание ВРУ, президента после полномасштабного вторжения не имеет никакого значения для них, а является лишь средством давления;

создает новые и новые формы запугивания через систематические обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан;

ожидает, когда процесс начнется в Украине, максимально вмешаться и использовать его в свою пользу с целью доведения нас до грузинского сценария или срыва легитимности результатов. Если выборы будут начаты без гарантий завершения и прозрачной системы установления результатов, или с максимально низкой явкой из-за терактов, или обстрелов на участках (можно не использовать баллистику, а сделать то, что они делают сейчас с ТЦК), то в Украине будет слабо легитимная власть.

Напоминаю, что сегодня нет вопроса внутри страны о легитимности, хотя и есть тьма здоровой и нездоровой критики действующей власти.