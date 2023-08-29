Есть несколько препятствий: политтехнолог объяснил, кому выгодно проведение выборов во время войны

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о важности проведения выборов в Украине. Даже военное положение в стране он не считает препятствием для этого.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что для проведения в Украине избирательных процессов во время войны необходимы важные изменения, прежде всего, в Конституции государства.

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В Украине во время действия военного положения невозможно проводить выборы, ведь это противоречит Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такую возможность, подчеркнул, что в мирное время организация избирательных процессов обошлась бы в 5 миллиардов гривен.

"При нынешних условиях и в рамках помощи западных партнеров вероятно такую сумму можно было бы найти для проведения выборов. Возможно, сенатор Грэм ее и найдет", – предположил политтехнолог.

Как будут голосовать беженцы

Однако на пути к осуществлению демократических выборов есть еще немало препятствий.

В частности, как будут голосовать беженцы, которые находятся за пределами Украины в разных странах мира. Их количество может достигать 10 миллионов человек.

Кроме того, как будут голосовать украинцы, похищенные оккупантами, – в России? Их не менее 2 миллионов. Известно, что россияне похитили 700 тысяч украинских детей. Большинство из них имеют семьи, и дети были похищены вместе с родителями,

– отметил Шейтельман.

Также на оккупированных территориях Украины проживает несколько миллионов человек, и тоже неизвестно, как они будут голосовать.

Политтехнолог объяснил сложность проведения выборов в Украине: смотрите видео

Кандидаты – на фронте

Еще один актуальный вопрос – как будут выдвигаться кандидаты на предстоящих выборах.

Если представить, как бы проходили выборы в Украине после войны, то наверняка половина участвовавших в них кандидатов сейчас воюют на фронте. Однако, если бы выборы состоялись сейчас, они не имели бы возможности участвовать в них,

– подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что не нашел в истории примеров других стран, когда бы во время такой войны, которая сейчас идет в Украине, проводились бы демократические выборы. В частности, в Нидерландах во время фашистской оккупации выборы не происходили, так же как и в Великобритании во время Второй мировой войны.

Следовательно, в выборах не могут участвовать те, кто должен, – военные, которые сейчас воюют. Также не могут голосовать те, кто должен, – их нет в стране. Тогда в чью пользу будут эти выборы? Только в пользу России,

– отметил Михаил Шейтельман.

Когда сегодня некоторые западные политики говорят о возможных выборах, нужно им противостоять. И Президент Украины, по мнению политтехнолога, противостоит им политкорректным способом.

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