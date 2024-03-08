Есть несколько причин: Зеленский рассказал, почему выборы во время военного положения невозможны

Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал тему выборов в Украине, которые должны были бы состояться в этом году. Он назвал несколько причин, которые делают невозможным проведение голосования.

По его словам, для проведения выборов нужно было бы менять законодательство. Нынешние законы не позволяют переизбирать власть во время военного положения.

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Зеленский о выборах

Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы,

– констатировал Зеленский.

Кроме этого президент акцентировал и на других проблемах, которые мешают проведению выборов. Он отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.

Также важным является аргумент, что необходима отдельная инфраструктура для голосования украинцев за рубежом. В этом нуждались бы 7 миллионов украинцев.

Вопрос выборов президента