Есть несколько причин: Зеленский рассказал, почему выборы во время военного положения невозможны
Источник:Cinque minuti
Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал тему выборов в Украине, которые должны были бы состояться в этом году. Он назвал несколько причин, которые делают невозможным проведение голосования.
По его словам, для проведения выборов нужно было бы менять законодательство. Нынешние законы не позволяют переизбирать власть во время военного положения.
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Зеленский о выборах
Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы,
– констатировал Зеленский.
Кроме этого президент акцентировал и на других проблемах, которые мешают проведению выборов. Он отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.
Также важным является аргумент, что необходима отдельная инфраструктура для голосования украинцев за рубежом. В этом нуждались бы 7 миллионов украинцев.
Вопрос выборов президента
- Западные СМИ пишут, что с приближением даты выборов Кремль планирует ИПСО против президента Украины. Цель этой кампании – подорвать доверие общества к главе государства, особенно в глазах военных.
- В ГУР рассказали, что российская информационная спецоперация достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года. Она получила название "Майдан-3". Общий бюджет операции составил 1,5 миллиарда долларов – это абсолютный рекорд. Цель врага – до июня расшатать ситуацию и захватить Восток.
- В то же время Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Президента Владимира Зеленского после 20 мая не существует. Он имеет право занимать должность до окончания военного положения. После – в течение 30 дней должны быть назначены выборы.