"Мы не закрываем эту страницу": что думает Зеленский о выборах во время войны в Украине
Источник:Sky News
Восьмые президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но война внесла свои коррективы.
Время от времени вопрос проведения выборов все же поднимают. На них настаивают западные партнеры, но в Украине этот вопрос еще не решен. Пока звучат разные мнения относительно целесообразности выборов во время войны.
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Какова позиция Зеленского относительно выборов
Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против",
– сказал Дмитрий Кулеба.
Фактически это означает, что президент рассматривает возможность проведения президентских выборов весной следующего года. Следует отметить, что каденция Зеленского подходит к концу в марте 2024-го.
Кулеба отметил, что проведение выборов во время войны является беспрецедентным вызовом. Во время военного положения проводить выборы запрещено.
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Что в Украине говорят о выборах во время войны
- Михаил Подоляк указал на отсутствие в обществе консенсуса относительно того, проводить ли выборы во время войны. По его словам, в Офисе Президента вопрос выборов не обсуждают.
- Руслан Стефанчук назвал проблемы, которые будет иметь наше государство из-за выборов. Их целых пять. С одной стороны, в демократическом государстве нужны выборы, а с другой – непонятно, как реализовать право военных и беженцев на голосование и как проводить выборы на временно оккупированных территориях. Есть и трудности с финансированием избирательного процесса. Одна из важных проблем – Россия может воспользоваться агитационным периодом в Украине, чтобы расшатать ситуацию в государстве.
- Алексей Данилов категоричен: пока идет война, выборы в Украине невозможны. Так он ответил на призыв ПАСЕ все же провести "военные" выборы.