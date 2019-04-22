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      Президентские выборы-2019: за кого проголосовали украинцы за границей

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      Выборы 2019 Украина - второй тур - за кого голосовали за границей 21.04.2019
      За кого отдали свой голос украинцы за границей / Getty Images

      21 апреля проходят выборы президента Украины, на которых соревнуются Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Украинцы, живущие за рубежом, имеют возможность отдать свой голос на 101 участке в 72 странах мира.

      Общее количество украинских избирателей за границей составляет более 410 тысяч человек. Самые большие участки расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии, Молдове и Польше. Всего подсчитано 45.54% голосов за рубежом.

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      99 участков были созданы при посольствах и консульствах Украины, еще два – при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины – в Демократической Республике Конго и Косово.

      Ни одного участка нет на территории России. Поэтому, украинцы, которые постоянно проживают на территории страны-агрессора, могут проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. К сожалению, свои голоса на президентских выборах не смогли отдать и пленные украинские моряки и политические заключенные, которых незаконно удерживают в России.

      Первый заграничный участок на выборах президента Украины открылся в городке Канберра – столице Австралии. Последним закроется участок в американском Сан-Франциско.

      За кого голосовали украинцы за границей: данные 100% обработанных бюллетеней

      Австралия: Петр Порошенко – 72.72%, проголосовали 99 человек;

      Азербайджан: Владимир Зеленский – 51.50%, проголосовали 233 человека;

      Болгария: Петр Порошенко – 57.77%, проголосовали 255 человек;

      Вьетнам: Петр Порошенко – 79.45%, проголосовали 73 человека;

      Армения: Владимир Зеленский – 67.64%, проголосовали 136 человек;

      Грузия: Владимир Зеленский – 50.38%, проголосовали 389 человек;

      Египет: Петр Порошенко – 59.30%, проголосовали 86 человек;

      Иордания: Владимир Зеленский – 62.68%, проголосовал 201 человек; 

      Индия: Петр Порошенко – 60.86%, проголосовали 69 человек;

      Иран: Петр Порошенко – 50%, проголосовали 64 человека;

      Казахстан: Владимир Зеленский – 49.71%, проголосовали 175 человек;

      Кипр: Петр Порошенко – 62.65%, проголосовал 391 человек;

      Кыргызстан: Владимир Зеленский – 71.15%, проголосовали 52 человека;

      Китай: Петр Порошенко – 52.19%, проголосовали 569 человек;

      Кувейт: Петр Порошенко и Владимир Зеленский – поровну по 50%, проголосовали 92 человека;

      Латвия: Владимир Зеленский – 61.54%, проголосовали 723 человека;

      Литва: Владимир Зеленский – 52.83%, проголосовали 477 человек;

      Македония: Петр Порошенко – 52.17%, проголосовали 46 человек;

      Малайзия: Петр Порошенко – 71.17%, проголосовали 111 человек;

      Объединенные Арабские Эмираты: Петр Порошенко – 51.27%, проголосовали 864 человека;

      Южная Корея: Петр Порошенко – 56.36%, проголосовали 110 человек;

      Южноафриканская Республика: Петр Порошенко – 59.15%, проголосовал 71 человек;

      Румыния: Петр Порошенко – 52.03%, проголосовали 123 человека;

      Саудовская Аравия: Петр Порошенко – 60.41%, проголосовали 48 человек;

      Сингапур: Петр Порошенко – 55.95%, проголосовали 168 человек;

      Словакия: Владимир Зеленский – 51.88%, проголосовал 451 человек;

      Словения: Петр Порошенко – 57.14%, проголосовали 252 человека;

      Таиланд: Петр Порошенко – 62.74%, проголосовали 102 человека;

      Тунис: Владимир Зеленский – 57.57%, проголосовали 99 человек;

      Турция: Петр Порошенко – 55.71%, проголосовали 910 человек;

      Туркменистан: Владимир Зеленский – 70.42%, проголосовал 71 человек;

      Узбекистан: Петр Порошенко – 56.63%, проголосовали 113 человек;

      Хорватия: Петр Порошенко – 54.02%, проголосовали 87 человек;

      Черногория: Петр Порошенко – 73.28%, проголосовал 131 человек;

      Швеция: Петр Порошенко – 66.66%, проголосовали 387 человек;

      Япония: Петр Порошенко – 58.18%, проголосовали 165 человек.

      Кто побеждает на выборах? По данным национального экзит-пола голосования победу одерживает лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский. Он набрал 73% голосов. Действующий президент оказался на втором месте с 25.5%. Зеленский получил большую поддержку среди граждан по всей Украине. Больше всего избирателей поддержали его на Востоке, чуть меньше на юге, в центре, а меньше всего на Западе. В то же время, глава государства получил самую высокую поддержку среди избирателей в западных регионах, а наименьшую – в восточных, центральных и южных.

      Действующий президент Петр Порошенко уже признал свое поражение. Однако, он подчеркнул, что нужно никогда не сдаваться, а продолжать объединять Украину. Глава государства не уходит из политики, будет и дальше бороться за страну и готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

       

       

      Как украинцы голосовали за рубежом на выборах президента в 2014 году? Больше всего украинцы за границей голосовали в: Италии – 16 282 человека, Германии – 7 576, Испании – 7 277, Чехии – 5 334, Польши – 5 090, США – 4 081).

      На предыдущих выборах в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1 153 человека – это чуть больше 2% от зарегистрированного количества избирателей.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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