Выборы президента Украины могут изменить баланс сил в Европе, – Financial Times

Тема Украины почти исчезла из заголовков СМИ; аннексия Крыма Россией 5 лет назад теперь воспринимается международным сообществом, как тяжелая реальность, а российские боевики до сих пор удерживают 2 больших города на востоке. Но Украина не распалась.

Украинская экономика смогла подняться из глубокого кризиса, который начался в 2014 году, и сделала некоторые шаги для обуздания коррупции, отметил эксперт Центра европейских реформ Аян Бонд, пишет Financial Times. Однако ситуация в Украине далека от стабильности, и для равнодушия в стране места нет.

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Выборы президента в Украине могут принести результат, который перечеркнет все достижения государства. Этот результат может привести к неожиданному сдвигу на рынке газа в Европе.

Издание обращает внимание на то, что по данным последних опросов, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отстают в популярности от Владимира Зеленского. Всего в выборах принимают участие 39 кандидатов. Все зависит от того, кто выйдет во второй тур.

Популярность Зеленского опирается больше на то, что он является новым лицом в политике, а не на какие-то новые идеи или политические подходы, отмечает издание.

Между тем Порошенко продемонстрировал положительные показатели в экономике, однако не смог добиться завершения войны с Россией. Поэтому существует запрос на перемены.

Что касается Тимошенко, то еще в 2918 году она возглавляла президентские рейтинги. Теперь показатели политика ухудшились. Однако, по мнению авторов материала, Тимошенко еще имеет шанс победить на выборах, несмотря на сложное прошлое, которое включает злоупотребление полномочиями. Кандидат в президенты также выступает против многих ключевых реформ, предложенных МВФ и Евросоюзом для продвижения прозрачности и сокращения коррупции.

Запад не демонстрирует активной поддержки Порошенко, несмотря на то, что во время его президентства удалось отбить посягательства России на независимость Украины. Это может означать, что и США, и Европа готовы смириться с победой Тимошенко. Ни президент США Дональд Трамп, ни Госсекретарь Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами. Похоже, что Украина не очень волнует Вашингтон.

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Запад не демонстрирует активной поддержки Порошенко

Издание напомнило, что США и ЕС ввели многочисленные санкции против России. Однако мало какие из них были действительно воплощены в жизнь. Отток из Украины сотен тысяч граждан за последние 5 лет может свидетельствовать о том, что они почувствовали сигнал о равнодушии к их стране.

Шансы на то, что Украина снова окажется в российской сфере влияния, достаточно высокие, учитывая отсутствие беспокойства Запада. Из-за этого растут шансы того, что одно из главных предположений о европейском рынке газа докажет свою ошибочность.

До конца года завершат строительство нового российского газопровода "Северный поток-2". Через него Москва планирует ежегодно перекачивать в Европу до 55 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что после запуска новой "трубы" будут закрыты существующие маршруты транзита российского газа, которые проходят через Украину. В результате официальный Киев потеряет около 3 миллиардов долларов дохода в год.

Однако реальный результат может быть совсем другим. С появлением нового президента в Киеве Москва может решить сохранить поток газа через газотранспортную систему "Дружба", которая ведет в Центральную Европу, а также нарастить экспорт через "Северный поток-2". Таким образом Тимошенко смогла бы выполнить свое обещание об уменьшении цены на газ для украинских потребителей. А "Газпром" в таком случае сможет подавить всех конкурентов и также отразить аппетит Европы наладить альтернативный импорт сжиженного газа из США или других стран. Президент России Владимир Путин, который хорошо разбирается в экономике энергетического рынка, сможет гарантировать рост российской доли на европейском рынке.

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С появлением нового президента Украины Россия может решить нарастить экспорт через "Северный поток-2"

Сближение Украины с Россией будет иметь более широкие последствия, выходящие за пределы энергетики, считают авторы статьи. Для Москвы это будет еще и возвращением Киева "на его законное место" как сателлита. Другие страны, которые, как и Украина, зажатые между Западом и Востоком: от Балтии до Балкан – содрогнутся от осознания того, что ни Европа, ни США не хотят вступать в серьезное противостояние с российской агрессией.

Однако за счет того, что на энергетических рынках произойдет сдвиг от дефицита к перенасыщению, изменится и баланс сил. Острая зависимость России от экспорта нефти и газа усилится. За 20 лет пребывания у власти Путина в России на деньги, полученные от продажи энергоносителей, приходится 44% бюджета страны.

Европа как крупнейший покупатель нефти и газа сможет требовать от России принять верховенство закона и смириться с независимостью всех своих соседей, отказавшись от вмешательства в их дела. Вместо политики отступления, пассивности и безразличия к результату выборов в Украине, Европа и международное сообщество вместе с МВФ и другими фондами должны использовать нынешнюю избирательную кампанию для продвижения больших реформ и прозрачности.