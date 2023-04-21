Беспорядки возле Лавры: скандальной Кохановской избрали меру пресечения

Сегодня, 21 апреля, Виктории Кохановской и еще трем сторонникам УПЦ МП избрали меру пресечения. Активисты будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.

По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 4 подозреваемым в хулиганских действиях на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

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Что угрожает "активистам"

По решению суда трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19 июня 2023 года, еще один – до 19 мая 2023 года.

Как сообщалось, 19 апреля 2023 года подозреваемые, действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания.

Действия нарушителей квалифицированы как хулиганство. Это грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что связано с сопротивлением работнику правопорядка.

Санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Отметим, что следствие продолжается.

Что известно о Виктории Кохановской