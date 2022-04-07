Выдающееся военное достижение, – Арестович о сбитии российского вертолета 95 бригадой ВСУ

Алексей Арестович рассказал о важных достижениях Вооруженных Сил Украины по состоянию на 7 апреля. По его словам, 95 бригада смогла сбить российский вертолет.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, враг сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины их уверенно сбивают наши Воздушные Силы.

Как мы видели, 95 бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Это выдающееся военное достижение,

– подчеркнул Арестович.

К слову, бойцы 95 ОДШБр 5 апреля показали, как работает отечественный противотанковый комплекс "Стугна". Демонстрация получилась яркой – наши защитники сбили новейший российский ударный вертолет Ка-52.

"Стугна" против российского ударного вертолета: видео



Добавим, что военнослужащие частей воздушного командования "Центр" продолжают уничтожать оккупантов. За неделю зенитные ракетные войска сбили более 30 воздушных целей врага. Защитники говорят, что могли бы делать это значительно эффективнее, если бы у них было современное оружие от партнеров.

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