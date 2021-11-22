Выехал на встречку: на Житомирщине в жутком ДТП погибли супруги

Трагедия произошла 20 ноября около 17:10. В ДТП на автодороге Житомир – Выступовичи – Могилев-Подольский попали супруги и гражданин Молдовы.

Авария произошла вблизи села Комаровка Хорошевской территориальной общины. К сожалению, спасти мужа и его жену не удалось.

К теме Харьковщина вошла в тройку регионов, где больше всего смертельных ДТП: какие области ее обогнали

Как произошло жуткое ДТП

53-летний житель Коростеня управлял автомобилем Chevrolet Aveo, вместе с ним в салоне находилась 47-летняя жена.

Мужчина двигался со стороны Житомира. Когда он выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Mercedes, которым управлял 39-летний гражданин Молдовы.

Супружеская пара погибла на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Жуткие ДТП: последние новости

Под Борисполем 22 ноября легковушка врезалась в бензовоз и загорелась.

Во Львове 20 ноября маршрутка наехала на 2 монахинь, а одну из них протянула несколько километров.

Грузовик насмерть сбил женщину в Одесской области. Это произошло 21 ноября.

Правоохранители призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности во время вождения. Стоит принимать во внимание тот факт, что дорожные условия осложнились с наступлением осенней поры.