"Планируем обращаться в ГПС": журналистка рассказала детали своего расследования по Арестовичу

Журналисты NGL.media провели расследование, чтобы выяснить, как экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович пять месяцев назад выехал из Украины. В издании утверждают, что скандальный экс-советник пересек границу на основании письма от украинской разведки. Однако в ГУР и ГНС опровергли эти сообщения.

В эфире 24 Канала журналистка NGL.media Александра Губицкая поделилась деталями своего расследования. Она объяснила, в чем заключается общественная значимость информации о выезде Арестовича и почему об этом нужно говорить.

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Как происходило расследование

В декабре 2023 года журналисты NGL.media начали интересоваться, на каких основаниях Арестович такое длительное время находится за рубежом. Издание обратилось к источнику, который сообщил, что в базе о пересечении границы основание выезда – письмо ГУР.

Мы получили информацию от источника по всем выездам и выяснили, что основанием двух последних было письмо от ГУР,

– отметила Губицкая.

Получив информацию, журналистка Александра Губицкая 14 января направила запрос в Главное управление разведки, а ранее еще 5 января обратилась в Государственную пограничную службу для того, чтобы получить комментарии, объяснения и документы по этому поводу, чтобы верифицировать и подтвердить эту информацию.

По словам журналистки NGL.media, Государственная пограничная служба сообщила, что эта информация конфиденциальная, а ГУР в течение более 2 недель не предоставляли ответа.

Мы понимали, что эта история может затянуться на полгода – год, но в то же время осознавали, что информация представляет значительный общественный интерес, поэтому опубликовали статью, основываясь на данных нашего источника,

– рассказала Губицкая.

Представители издания также обращались к Алексею Арестовичу. Как отметила журналистка, к сожалению, актуальных номеров телефона не удалось найти. Только по одному номеру шли гудки, но никто не поднимал трубку. Свои вопросы редакция направила в соцсети, но ответа так и не получила.

Впоследствии Государственная пограничная служба опубликовала заявление, что Алексей Арестович выезжал из Украины не по письму от Главного управления разведки.

"Мы планируем обращаться с иском к ГПС, чтобы признать отказ в предоставлении информации на наш запрос противоправным и все же получить все документы о том, как Алексей Арестович пересекал границу", – отметила журналистка NGL.media.

Резкая реакция ГУР

Главное управление разведки 1 февраля на официальной странице сделало сообщение, что якобы издание NGL.Media опубликовало фейк. В ведомстве заявили, что не предоставляли экс-советнику Офиса Президента ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Я не знаю, почему в ГУР было такое резкое заявление. Я доверяю своему источнику и уверена в том, что в базе о пересечении границы есть отметка о письме от разведки,

– подчеркнула Губицкая.

К тому же она отметила, что на электронную почту, которая указана на сайте ГУР МО, направляла официальный запрос, в котором подробно обосновала, почему издание считает эту информацию общественно важной и просит предоставить комментарии.

Это было большое письмо на 3 – 4 страницы. В своих вопросах мы четко указывали, что если в документах есть конфиденциальные данные, то эту информацию могут прикрыть. Мне кажется, что в ГУР не очень хорошо налажена система общения с медиа,

– добавила журналистка NGL.media.

Впрочем, не исключено, что письмо от ГУР скандальный блогер мог сам подделать.

Почему эта тема крайне важна

По мнению журналистки, которая провела расследование относительно выезда Арестовича за границу, говорить об этом нужно постоянно, потому что большинство мужчин в Украине не имеют возможности выезда.

Система доступа к пересечению границы несправедливая. Ведь реальные общественные организации не могут выехать через систему "Шлях". Мы знаем, что людям, которые несколько раз ездили в командировку и возвращались в Украину, сейчас отказывают в выезде. Мы знаем, как должностные лица, люди с большими деньгами получают возможность для того, чтобы беспрепятственно пересекать границу,

– отметила Губицкая.

По ее словам, система выезда из Украины коррумпирована и закрыта. От журналистов максимально скрывают информацию.

В прошлом году журналистка NGL.media судилась с областной администрацией, пытаясь получить данные о том, какие мужчины выехали по системе "Шлях" и не вернулись.

"Информация о выезде публичных лиц за границу должна быть максимально открытой, чтобы исключить любые злоупотребления, ведь чем больше открытых данных, тем меньше злоупотреблений", – подытожила Губицкая.

Что о выезде из Украины говорит Арестович

К слову, сам Арестович в своих недавних интервью утверждал, что якобы легально выехал из Украины, но отказался назвать детали и основания этого выезда.