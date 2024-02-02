В етері 24 Каналу журналістка NGL.media Олександра Губицька поділилася деталями свого розслідування. Вона пояснила, у чому полягає суспільна значущість інформації про виїзд Арестовича та чому про це потрібно говорити.

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Як відбувалося розслідування

У грудні 2023 року журналісти NGL.media почали цікавитися, на яких підставах Арестович такий тривалий час перебуває за кордоном. Видання звернулося до джерела, яке повідомило, що в базі про перетин кордону підстава виїзду – лист ГУР.

Ми отримали інформацію від джерела щодо всіх виїздів й з'ясували, що підставою двох останніх був лист від ГУР,

– зауважила Губицька.

Отримавши інформацію, журналістка Олександра Губицька 14 січня надіслала запит до Головного управління розвідки, а раніше ще 5 січня звернулася до Державної прикордонної служби для того, щоби отримати коментарі, пояснення та документи з цього приводу, аби верифікувати й підтвердити цю інформацію.

За словами журналістки NGL.media, Державна прикордонна служба повідомила, що ця інформація конфіденційна, а ГУР протягом понад 2 тижнів не надавали відповіді.

Ми розуміли, що ця історія може затягнутися на пів року – рік, але водночас усвідомлювали, що інформація становить значний суспільний інтерес, тому опублікували статтю, ґрунтуючись на даних нашого джерела,

– розповіла Губицька.

Представники видання також зверталися до Олексія Арестовича. Як зауважила журналістка, на жаль, актуальних номерів телефону не вдалося знайти. Лише за одним номером йшли гудки, але ніхто не підіймав слухавку. Свої запитання редакція надіслала в соцмережі, але відповіді так і не отримала.

Згодом Державна прикордонна служба опублікувала заяву, що Олексій Арестович виїжджав з України не за листом від Головного управління розвідки.

"Ми плануємо звертатися з позовом до ДПС, щоб визнати відмову в наданні інформації на наш запит протиправною та все ж таки отримати всі документи щодо того, як Олексій Арестович перетинав кордон", – зауважила журналістка NGL.media.

Різка реакція ГУР

Головне управління розвідки 1 лютого на офіційній сторінці зробило допис, що нібито видання NGL Media опублікувало фейк. У відомстві заявили, що не надавали ексраднику Офісу Президента ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Я не знаю, чому в ГУР була така різка заява. Я довіряю своєму джерелу і впевнена в тому, що в базі про перетин кордону є відмітка про лист від розвідки,

– наголосила Губицька.

До того ж вона зауважила, що на електронну пошту, яка зазначена на сайті ГУР МО, надсилала офіційний запит, у якому детально обґрунтувала, чому видання вважає цю інформацію суспільно важливою й просить надати коментарі.

Це був великий лист на 3 – 4 сторінки. У своїх запитаннях ми чітко вказували, що якщо у документах є конфіденційні дані, то цю інформацію можуть прикрити. Мені здається, що у ГУР не дуже добре налагоджена система спілкування з медіа,

– додала журналістка NGL.media.

Втім, не виключено, що лист від ГУР скандальний блогер міг сам підробити.

Чому ця тема вкрай важлива

На думку журналістки, яка провела розслідування щодо виїзду Арестовича за кордон, говорити про це потрібно постійно, тому що більшість чоловіків в Україні не мають можливості виїзду.

Система доступу до перетину кордону несправедлива. Адже реальні громадські організації не можуть виїхати через систему "Шлях". Ми знаємо, що людям, які декілька разів їздили у відрядження й поверталися в Україну, зараз відмовляють у виїзді. Ми знаємо, як посадові особи, люди з великими грошима отримують можливість для того, щоб безперешкодно перетинати кордон,

– зазначила Губицька.

За її словами, система виїзду з України корумпована та закрита. Від журналістів максимально приховують інформацію.

Минулого року журналістка NGL.media судилася з обласною адміністрацією, намагаючись отримати дані щодо того, які чоловіки виїхали по системі "Шлях" і не повернулися.

"Інформація про виїзд публічних осіб за кордон має бути максимально відкритою, щоб унеможливити будь-які зловживання, адже чим більше відкритих даних, тим менше зловживань", – підсумувала Губицька.

Що про виїзд з України каже Арестович

До слова, сам Арестович своїх нещодавніх інтерв'ю стверджував, що нібито легально виїхав з України, але відмовився назвати деталі й підстави цього виїзду.