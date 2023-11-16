Запрет на выезд за границу: кто будет контролировать командировку чиновников

В январе 2023 года правительство ввело запрет на выезд за границу для чиновников, которые теперь могут выезжать только в командировку. Кабмин принял, кто будет ответственен за выезд высокопоставленных должностных лиц.

Как и прежде, выезд украинских топ-чиновников за границу контролирует правительство. Как свидетельствует постановление Кабинета Министров №1204 от 14 ноября, решение о заграничной командировке будет принимать премьер-министр, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Категория госслужащих, которые могут выезжать за границу, стала шире: какие изменения внесло правительство

Выезд топ-чиновников будет утверждать премьер

Правительство определилось, что высокопоставленных чиновников в служебные командировки за границу теперь должен отпускать премьер Денис Шмыгаль. Речь идет о министрах, руководителях центральных органов исполнительной власти и их заместителях.

Отметим, что ранее премьер выдавал заграничные командировки для первого вице-премьера, вице-премьера, министров и государственного секретаря Кабмина.

Решение о выезде за границу руководителей центральных органов исполнительной власти принимал первый вице-премьер.

Запрет на выезд чиновников: коротко

Кабмин 27 января принял постановление, что запрещает чиновникам выезжать за границу в личных целях Правительство приняло эту инициативу во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Владимир Зеленский отметил, что решение СНБО касается всех чиновников. Он подчеркнул, что просто так во время войны украинские нардепы или представители других уровней власти не смогут уезжать за границу.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, как работает запрет на практике. Министерства, ведомства и государственные органы должны передать в Госпогранслужбу списки лиц.

С помощью списков пограничники смогут проверить, можно ли человеку уезжать за границу. Демченко подчеркнул, что правительство дало перечень чиновников, которым запрещено выезжать. Поэтому ведомства на его основе самостоятельно создают эти списки.

Спикер ГНСУ назвал перечень исключений, когда чиновники могут пересекать границу: