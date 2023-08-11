Выезд мужчин за границу: Кабмин снял ограничения еще с одной категории

Кабинет министров Украины снял ограничения на пересечение границы членами семей лиц, погибших или пропавших без вести во время антитеррористической операции на Востоке. Соответствующее решение было принято на заседании 11 августа.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство сняло ограничения еще с одной категории военнообязанных

Мельничук рассказал, что Кабмин 11 августа снял ограничения еще с одной категории военнообязанных.

Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции,

– говорится в сообщении.

Напомним, что антитеррористская операция продолжалась с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года на Востоке в связи с захватом части Донецкой и Луганской областей.

Затем АТО переформатировали в Операцию Объединенных Сил. ООС продолжалась до введения военного положения после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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Каким мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу

Выехать из Украины даже во время действия военного положения с 1 августа могут мужчины от 18 до 60 лет:

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу по профессии;

которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России.

Также разрешено пересекать границу военным, имеющим разрешение, и мужчинам и женщинам госслужащим.

За границу также могут выехать мужчины призывного возраста, которые решением военно-врачебной комиссии признаны непригодным к службе

и исключены из военного учета.