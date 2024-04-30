Как изменятся правила пересечения границы для мужчин мобилизационного возраста в мае

Новый закон об усилении мобилизации не принесет почти никаких изменений в плане выезда украинских мужчин за границу. Впрочем, будут и некоторые небольшие нюансы, на которые стоит обратить внимание для избежания непредвиденных обстоятельств.

По словам юриста Антона Ревенко, новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024, не содержит существенных изменений в правилах пересечения границы мужчинами. В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем действуют ограничения на пересечение границы.

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Какие изменения, все же, произойдут

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он почти никак не изменит правила пересечения границы для мужчин Украины. Этот процесс и дальше будет регулироваться правилами, которые установлены постановлением Кабинета министров №57. Юрист-практик в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко говорит, что в последнем весеннем месяце действительно мало что изменится, но новые определенные особенности, все же, есть.

В новом законе будут изменения в части 6 статьи 22 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут иметь при себе обязательно военно-учетный документ и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК и СП, полицейских и пограничников в пограничной полосе.

Поэтому фактически с 18 мая 2024 года все, кто имеет право на отсрочку, обязаны предъявить на границе все документы, которые предусматривают правила пересечения границы для мужчин, в том числе и военно-учетный документ,

– говорит Антон Ревенко.

Что еще известно об изменениях в новом законе о мобилизации